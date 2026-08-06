Wer in zehn Jahren pensioniert wird, muss laut einer neuen Studie mit deutlich weniger Geld rechnen als frühere Generationen. Die erwartete Altersrente ist seit 2002 um durchschnittlich 16 Prozent gesunken. Gleichzeitig schwindet das Vertrauen in die AHV.

Wer in zehn Jahren pensioniert wird, erhält im Schnitt 16 Prozent weniger Rente, als Menschen, die 2002 in den Ruhestand gingen.

Darum geht's: Seit 2002 sind die erwarteten Altersrenten laut VZ Pensionierungs-Barometer 2026 um 16 Prozent beziehungsweise 12'260 Franken gesunken.

Hauptgrund ist der deutlich kleinere Rentenanteil aus der Pensionskasse.

Die Menschen in der Schweiz glauben eher an die private Vorsorge: Das Vertrauen in die AHV ist weiter gesunken, jenes in die Pensionskasse leicht gestiegen. Zusammenfassung erstellt mit

In der Schweiz sinken die Renten und sie reichen oft nicht mehr aus, um den bisherigen Lebensstandard der Menschen zu sichern. Grund dafür ist laut einer Studie der starke Rückgang der Leistungen aus der zweiten Säule, während die AHV-Rente steigt.

Seit 2002 seien die zu erwartenden Altersrenten um 16 Prozent oder 12'260 Franken gesunken, heisst es in dem am Donnerstag publizierten VZ Pensionierungs-Barometer 2026. Deutlich tiefer falle dabei der Anteil der Rente aus, der aus Pensionskassenleistungen gespiesen wird.

Das Rechenbeispiel aus der VZ-Studie zeigt: Ein heute 55-Jähriger mit einem Jahreseinkommen von 120'000 Franken kann bei seiner Pensionierung mit 65 Jahren noch mit einer Jahresrente von 62'660 Franken rechnen. Im Jahr 2002 waren es mit 74'920 Franken deutlich mehr.

Oft reiche die Rente in der Schweiz nicht mehr dazu aus, um finanziell genügend abgesichert in Pension gehen zu können, so die Studie. Heute erhalte, wer 100'000 Franken im Jahr verdient, nach der Pensionierung noch rund 51 Prozent seines letzten Lohnes als Rente ausbezahlt. 2002 waren dies über 62 Prozent.

Vertrauen in die AHV sinkt

Beim Vertrauen zeigt die Studie ein gemischtes Bild: Zwar habe sich der Index dazu gegenüber der letztjährigen Umfrage insgesamt leicht verbessert, mit Blick auf die AHV habe das Vertrauen aber abgenommen.

Derzeit geht nur noch rund ein Viertel der Befragten davon aus, dass die AHV-Renten in zwanzig Jahren sicher sein werden. Etwas verbessert habe sich das Vertrauen innert Jahresfrist in die Pensionskasse. Doch auch da glauben lediglich 30 Prozent an sichere Leistungen in zwanzig Jahren.