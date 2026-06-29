Der Kanton Waadt will Steuerdaten mit einem neuen Archivierungsgesetz dauerhaft unter Verschluss halten. Historiker*innen kritisieren die geplante unbefristete Schutzfrist scharf und warnen vor gravierenden Folgen.

Blick auf Lausanne im Kanton Waadt. Die geplante Verschärfung des Archivierungsgesetzes löst Kritik aus.

Darum geht’s Der Kanton Waadt will Steuerdaten mit einem neuen Archivierungsgesetz dauerhaft unter Verschluss halten und die Schutzfrist unbefristet machen.

Historiker*innen und Wirtschaftsforscher*innen kritisieren den Plan als Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit und den Zugang zu wichtigen Quellen.

Laut «Tages-Anzeiger» schränken Behörden und Kantone den Archivzugang schweizweit zunehmend ein, was Forschung zu Steuern, staatlichem Handeln und Zeitgeschichte erschweren könnte.

Der Kanton Waadt will Steuerdaten mit einem neuen Archivierungsgesetz dauerhaft unter Verschluss halten. Künftig sollen Unterlagen, die unter das Steuergeheimnis fallen, einer unbefristeten Schutzfrist unterliegen. Darüber berichtet der «Tages-Anzeiger».

Historiker*innen und Wirtschaftsforscher*innen kritisieren die Pläne scharf. Die Schweizerische Gesellschaft für Geschichte spricht gegenüber dem «Tages-Anzeiger» von einem Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Forschende würden dadurch dauerhaft den Zugang zu wichtigen Quellen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte verlieren.

Zugang zu Archiven zunehmend eingeschränkt

Auch der Lausanner Wirtschaftsprofessor Marius Brülhart warnt im Bericht vor den Folgen. Wegen mangelnder Transparenz habe er bereits Forschungsprojekte zu Steuerfragen abbrechen müssen. «Forschung mit Steuerdaten ist demokratierelevant», sagt er.

Der Fall reiht sich laut dem «Tages-Anzeiger» in eine schweizweite Entwicklung ein: Behörden und Kantone schränken den Zugang zu Archiven zunehmend ein. Historiker*innen befürchten deshalb, dass wichtige Forschung zu staatlichem Handeln und zur Zeitgeschichte erschwert wird.