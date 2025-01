Alt-Nationalrat Fathi Derder (54) ist tot

Journalist und Politiker: Fathi Derder 2019 in Genf. (Archivbild) Keystone

Der in der Westschweiz bekannte Journalist Fathi Derder ist am Samstagabend im Alter von 54 Jahren gestorben. Der Waadtländer sass von 2011 bis 2019 auch für die FDP im Nationalrat.

Keystone-SDA, mabr, sda SDA

«Mit grosser Traurigkeit informiere ich Sie über den Tod unseres Kollegen Fathi Derder, der am Wochenende verstorben ist», schrieb das Westschweizer Fernsehen RTS am Montag in einem Brief an seine Mitarbeiter. «Diese Nachricht ist ein Schock für uns alle, und meine Gedanken sind in diesen extrem schmerzhaften Momenten vor allem bei seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden», hiess es weiter.

Derder absolvierte den Grossteil seiner journalistischen Karriere bei RTS und moderierte dort insbesondere die Flaggschiffsendungen «La Matinale» und «Forum». Zudem leitete er den waadtländisch-freiburgischen Privatsender La Télé von dessen Gründung im Sommer 2009 bis Ende 2010.

Danach ging er in die Politik und wurde als Freisinniger in den Nationalrat gewählt. Anschliessend leitete er von 2017 bis 2018 die Wirtschaftszeitung «L'Agefi», bevor er 2022 zum RTS zurückkehrte.

Derder war in Lausanne als Sohn eines algerischen Vaters und einer Walliser Mutter geboren worden. Er hatte vier Kinder aus zwei verschiedenen Beziehungen.