Wird im Parlament vom Kanton Waadt zu viel getrunken? Wikipedia

Vormittagsapéro im Kantonsparlament – für viele im Kanton Waadt ganz normal. Für Oleg Gafner ein Grund zur Sorge. Mit seiner Motion gegen den Alkoholkonsum während Sitzungen provoziert der 24-Jährige eine Debatte uns stösst auf Widerstand.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Waadtländer Grossrat Oleg Gafner fordert eine Promillegrenze von 0,5 während Parlamentssitzungen, um übermässigen Alkoholkonsum einzudämmen.

Seine Motion stösst auf Widerstand, da Alkohol – insbesondere Chasselas-Weisswein – im Kanton Waadt kulturell tief verankert ist.

Trotz geringer Erfolgsaussichten hofft Gafner, mit seiner Initiative eine Debatte über Arbeitsfähigkeit und gesellschaftlichen Wandel im politischen Betrieb anzustossen. Mehr anzeigen

Oleg Gafner hat sich mit einem heiklen Thema in die Nesseln gesetzt – und das mitten im politischen Zentrum des Kantons Waadt. Der 24-jährige Grossrat fordert in einer Motion eine Promillegrenze von 0,5 während der Parlamentssitzungen. Ein Vorstoss, der einigen Kolleginnen und Kollegen offenbar ganz schön auf den Magen schlägt, wie der «Tages Anzeiger» berichtet.

«Ich habe heute schon einige böse Blicke geerntet», sagt Gafner. Der Grund: Sein Appell an die Vernunft soll Schluss machen mit dem lockeren Vormittags-Weisswein in der Parlamentsrunde. Denn wie er beobachtet hat, würde dort nicht nur genippt – sondern mitunter ordentlich zugelangt.

Apéro um halb elf – ganz normal?

Trotz seines jungen Alters ist Gafner kein politischer Neuling. Der Lausanner sass schon im Stadtparlament, war Co-Präsident der Jungen Grünen und kennt auch das Bundeshaus – berühmt-berüchtigt für seine Apéros am Vormittag. Doch was er seit 2024 im Waadtländer Grossen Rat erlebte, schockierte selbst ihn: «Ich habe schon in den ersten Wochen gemerkt, dass hier ganz andere Mengen konsumiert werden als in anderen Parlamenten», sagt er.

Ein Erlebnis bleibt ihm besonders im Gedächtnis: Ein Grossrat sei einst so betrunken zur Debatte erschienen, «dass er dem Gespräch nicht im Ansatz folgen konnte».

Generation Z gegen das Weinglas

Gafner selbst betont, kein Genussfeind zu sein. Apéros, ja bitte – aber nach getaner Arbeit. «Mir geht es darum, zu gewährleisten, dass Volksvertreterinnen und Volksvertreter im Stande sind, ihrer Arbeit nachzugehen», erklärt er gegenüber dem «Tages Anzeiger». Dabei verweist er auch auf den gesellschaftlichen Wandel: Die Generation Z trinkt weniger – rund ein Viertel der 15- bis 25-Jährigen lebt laut Bundesamt für Statistik abstinent. Auch Bars und Clubs berichten von rückläufigem Alkoholkonsum unter Jugendlichen.

Doch als Gafner das Thema intern ansprach, wurde er zunächst abgewiegelt – selbst in den eigenen Reihen. «Das sei hier normal», habe man ihm gesagt. Erst die fassungslose Reaktion von Freunden ausserhalb der Politik habe ihn bestärkt, das Thema öffentlich zu machen.

Chasselas und politische Empfindlichkeiten

Im Waadt ist der Weisswein mehr als nur ein Getränk – er ist Kulturgut. Die Weinregionen Lavaux und La Côte sind identitätsstiftend, der Chasselas wird fast schon wie ein Heiligtum behandelt.

Weinbauern haben im Parlament ein starkes Gewicht. Da verwundert es nicht, dass Gafners Motion wie ein Affront wirkt. Besonders, nachdem im vergangenen Herbst in Chardonne noch ein Weltrekord gefeiert wurde: 1088 Flaschen Chasselas wurden dort gleichzeitig entkorkt.

Politischer Dämpfer vorprogrammiert?

Die Chancen, dass Gafners Vorstoss durchkommt, schätzt er selbst als gering ein. «Ich weiss, dass ich mit dieser Motion ein politisches Risiko eingehe», sagt er. Dennoch hat er sie eingereicht – auch wenn nicht einmal alle Parteikolleginnen und -kollegen mitgezogen haben. Die Motion werde wohl erst in etwa einem Jahr behandelt.

Doch vielleicht reicht schon die Debatte, um etwas in Bewegung zu bringen. Ein Blick über die Kantonsgrenzen zeigt, dass es auch anders geht: In Neuenburg ist die Parlamentsbuvette seit der Pandemie geschlossen. Weisswein gibt’s nur noch zu besonderen Anlässen.