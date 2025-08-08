  1. Privatkunden
Autofahrerin durchbricht auf Flucht Polizeisperre in Wabern 

tcar

8.8.2025 - 21:05

In Wabern bei Bern hat eine Autofahrerin eine Polizeisperre durchbrochen.
In Wabern bei Bern hat eine Autofahrerin eine Polizeisperre durchbrochen.
Symbolbild: Imago

In Wabern bei Bern kam es zu einem dramatischen Zwischenfall, als eine Autofahrerin eine Polizeisperre durchbrach und dabei mehrere Polizisten verletzte.

08.08.2025, 21:05

08.08.2025, 21:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Autofahrerin hat in Wabern bei Bern eine Polizeisperre durchbrochen und drei Polizisten verletzt.
  • Die Polizei wollte die Frau anhalten, da sie im Verdacht stand, am Vorabend eine Person auf einem Fussgängerstreifen angefahren zu haben.
  • Die Fahrerin wurde festgenommen, blieb jedoch unverletzt.
Mehr anzeigen

In Wabern bei Bern kam es zu einem schwerwiegenden Vorfall, bei dem eine Autofahrerin eine Polizeisperre durchbrach und mehrere Polizisten verletzte. Wie die «Kantonspolizei Bern» berichtet, hat die Frau auf der Seftigenstrasse ein ziviles Polizeifahrzeug gerammt und dabei drei Beamte verletzt. Die Fahrerin wurde festgenommen, blieb jedoch unverletzt. Aufgrund des Vorfalls war die Seftigenstrasse zeitweise vollständig gesperrt.

Mit überhöhter Geschwindigkeit geflüchtet

Die Polizei hatte versucht, die Frau in der Sulgenau in Bern anzuhalten. Sie steht im Verdacht, am Vorabend eine Person auf einem Fussgängerstreifen angefahren zu haben. Anschliessend soll sie sich vom Tatort entfernt haben. Als die Beamten die Verdächtige am Freitag entdeckten, flüchtete sie mit überhöhter Geschwindigkeit. Die Verfolgungsjagd führte über mehrere Strassen in Bern, darunter die Monbijoubrücke und den Thunplatz, bis nach Wabern.

Verletzter nach Polizeieinsatz. Die Situation eskaliert – und plötzlich fällt ein Schuss

Verletzter nach PolizeieinsatzDie Situation eskaliert – und plötzlich fällt ein Schuss

Trotz mehrfacher Aufforderungen der Polizei, das Fahrzeug zu stoppen, setzte die Frau ihre Flucht fort. In der Nähe der Tramendhaltestelle Wabern errichtete die Polizei eine Strassensperre. Die Fahrerin prallte ungebremst in ein ziviles Patrouillenfahrzeug. Ein Polizist wurde von dem Fahrzeug erfasst und verletzt. Auch das nachfolgende Polizeiauto kollidierte mit dem Fluchtfahrzeug, was zu weiteren Verletzungen bei den Beamten führte.

Nach ihrer Festnahme wurde die Frau zur weiteren Klärung auf eine Polizeiwache gebracht. Die verletzten Polizisten wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zu dem Vorfall sind noch im Gange.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.

