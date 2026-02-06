  1. Privatkunden
Grösster Anstieg bei den Männern Immer mehr Menschen in der Schweiz arbeiten in Teilzeit

SDA

6.2.2026 - 22:01

Personen auf Stellensuche bevorzugen immer öfter Teilzeit. (Archivbild)
Personen auf Stellensuche bevorzugen immer öfter Teilzeit. (Archivbild)
sda

Immer mehr Menschen in der Schweiz arbeiten in Teilzeit. Besonders bei den Männern nimmt die Anzahl der Teilzeitstellen zu.   

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

06.02.2026, 22:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer arbeiten einer aktuellen Erhebung zufolge in Teilzeit.
  • Der Trend zur Teilzeitstelle hält damit an, insbesondere bei den Männern sei eine starke Zunahme zu verzeichnen.
  • Grosse Unterschiede gibt es in den Branchen; so ist bei den Dienstleistungsberufen fast jede zweite Stelle eine Teilzeitstelle.
Mehr anzeigen

In der Schweiz arbeiten weiterhin immer mehr Menschen in Teilzeit. Während bei den Vollzeitstellen ein Rückgang zu verzeichnen ist, hat sich bei den Teilzeitstellen der Wachstumstrend im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr fortgesetzt. Das Wachstum an Teilzeitstellen fiel bei den Männern höher aus als bei den Frauen.

Im dritten Quartal wurde unter dem Strich ein Wachstum von rund 2800 Stellen registriert, wie der Verein Pro Teilzeit mitteilte. Während es bei den Vollzeitstellen zu einer Abnahme um rund 22'300 Stellen kam, gab es bei den Teilzeitstellen gemäss Communiqué ein Wachstum von knapp 25'200 Stellen.

Stärkerer Anstieg bei Männern

Bei den Männern habe die Anzahl an Teilzeitstellen mit einem Plus von 1,9 Prozent stärker zugenommen als bei den Frauen mit einem Plus von 0,7 Prozent. Dennoch würden nach wie vor deutlich mehr Frauen, nämlich sechs von zehn, Teilzeit arbeiten als Männer, bei denen der Teilzeit-Anteil bei zwei von zehn Arbeitsstellen liegt.

Ältere Menschen profitieren. Studie zeigt: KI verdrängt junge Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt

Ältere Menschen profitierenStudie zeigt: KI verdrängt junge Arbeitnehmer vom Arbeitsmarkt

Auch bei den Branchen seien grosse Unterschiede auszumachen. Im Dienstleistungssektor sei sei beinahe jede zweite Stelle eine Teilzeitstelle, während im Sektor Bau und Industrie nur bei jeder sechsten Stelle Teilzeit gearbeitet werde.

Das Wachstum an Teilzeitstellen entspricht laut Pro Teilzeit einem langjährigen Trend. Seit 1991 habe sich die Anzahl an Teilzeitstellen fast verdoppelt (Plus 89 Prozent bei den Frauen und Plus 97 Prozent bei den Männern). Der Zuwachs an Vollzeitstellen sei im selben Zeitraum mit einem Plus von 14,4 Prozent bei den Frauen und 5,9 Prozent bei den Männern deutlich weniger stark ausgefallen.

