Ein Jugendlicher überlebte das Flammeninferno von Crans-Montana nur knapp. Während er sich nach Monaten im Spital langsam erholt, erhält seine Mutter einen folgenschweren Anruf – und verliert ihren Job.

Die Katastrophe von Crans-Montana ist für die Familien der Opfer in vielerlei Hinsicht noch lange nicht vorbei.

Darum geht’s Beim Brand in der Bar «Le Constellation» in Crans-Montana erlitt ein heute 18-Jähriger schwere Verbrennungen und schwebte wochenlang in Lebensgefahr.

Seine Mutter blieb während des Spitalaufenthaltes in Deutschland monatelang an seiner Seite.

Kurz vor der Rückverlegung ihres Sohnes wurde die Frau entlassen: Ihr Arbeitgeber kündigte per Telefon.

Ein halbes Jahr nach dem Brand im «Le Constellation» in Crans-Montana kämpft eine Waadtländer Familie noch immer mit den Folgen der Unglücksnacht. Während der heute 18-jährige Sohn langsam ins Leben zurückfindet, hat seine Mutter inmitten dieser Ausnahmesituation ihre Arbeitsstelle verloren: Ihr wurde per Telefon gekündigt. Über den Fall berichtet zuerst «24 heures».

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«Ich war geschockt, wie gelähmt», sagt die Mutter gegenüber der Zeitung. Nach dem Telefonat sei sie zusammengebrochen und habe tagelang fast ununterbrochen geweint. Als sie ihrem Sohn im Spital von der Kündigung erzählte, sei auch er verzweifelt gewesen.

Der Jugendliche hatte sich beim Brand in der Silvesternacht schwerste Verbrennungen zugezogen. Rund 60 Prozent seiner Haut waren betroffen. Wochenlang schwebte er in Lebensgefahr, lag im künstlichen Koma und musste sich zahlreichen Operationen unterziehen. Zur Behandlung wurde er in eine Spezialklinik im deutschen Halle an der Saale gebracht.

Kündigung per Telefon

Seine Mutter entschied sich, für mehrere Monate an seiner Seite zu bleiben. Das Opferhilfezentrum übernahm die Kosten für Unterkunft und Reisen. Der Familienalltag bestand aus Hoffen, Bangen und Rückschlägen. Immer wieder traten Infektionen auf, weitere Eingriffe wurden nötig. Gleichzeitig versuchten die Eltern, auch dem jüngeren Bruder Halt zu geben.

Mitten in dieser Zeit erhielt die Mutter einen Anruf ihres Arbeitgebers. Eine Woche vor der Rückverlegung ihres Sohnes in die Schweiz wurde ihr telefonisch mitgeteilt, dass ihr Arbeitsverhältnis per Ende Juni beendet werde. Die Begründung: So könne sie sich ohne beruflichen Druck ganz auf ihren Sohn konzentrieren.

Der Vater schildert dagegen eine völlig andere Erfahrung mit seinem Arbeitgeber. Kollegen sammelten Geld für die Familie, das Unternehmen verdoppelte den Betrag. Als er nach der Rückkehr wieder Vollzeit arbeiten wollte, habe ihn sein Arbeitgeber bewusst gebremst und ihm geraten, zunächst in Teilzeit einzusteigen. Für den Vater zeigt dieser Unterschied, wie unterschiedlich Unternehmen Menschen in existenziellen Krisen begegnen.

Kleine Schritte zurück ins Leben

Seit seiner Verlegung ins CHUV Lausanne Ende April habe sich der Gesundheitszustand des Jugendlichen stabilisiert. Der heute 18-Jährige könne wieder sprechen, gehen und zeitweise nach Hause zurückkehren. Als Nächstes steht für ihn eine Rehabilitation in Sitten an.

Die seelischen Schmerzen bleiben jedoch gross. Von den zwölf Freunden, mit denen der junge Mann die Unglücksnacht im «Le Constellation» verbrachte, überlebten nur sechs. Unter den Todesopfern war auch sein bester Freund.