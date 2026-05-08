Die amtierende Nationalrätin Greta Gysin wird voraussichtlich zur neuen Fraktionschefin der Grünen. Ihre Wahl gilt als Formsache. (Archiv) Keystone

Die Tessiner Nationalrätin Greta Gysin steht vor der Wahl zur neuen Fraktionschefin der Grünen. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist ist sie die einzige Kandidatin. Ihre Wahl gilt als Formsache.

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Die Bewerbungsfrist für das Fraktionspräsidium sei um Mitternacht abgelaufen, gaben die Grünen Schweiz am Freitag bekannt. Die formelle Wahl der 42-Jährigen durch die Parteifraktion ist für den 22. Mai vorgesehen. Da es keine weiteren Kandidaturen gibt, gilt die Wahl als sicher.

Gysin folgt auf Aline Trede, die im vergangenen März in die Berner Kantonsregierung gewählt worden war. Auf deren Sitz als Nationalrätin rutscht die Thuner Gemeinderätin und Grossrätin Andrea de Meuron nach, wie die Grünen bereits im April bekanntgegeben hatten.