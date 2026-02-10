10 Wahlplakate in Urdorf sorgen für Missmut in der Bevölkerung. Bild: Facebook

In der Gemeinde Urdorf ZH hängen in der Nähe eines Kreisels gleich 10 Wahlplakte verschiedener Parteien. Und das zum Unmut der Bevölkerung: Denn der Eishockeyclub Urdorf darf seine Plakate an der selben Stelle nicht mehr platzieren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Zürcher Gemeinde Urdorf sorgt ein Verbot für Vereinsplakate am Kreisel für Kritik, nachdem dort gleichzeitig zahlreiche Wahlplakate für die Gemeindewahlen aufgehängt wurden.

Der lokale EHC Urdorf musste sein Werbeplakat aus Gründen der Verkehrssicherheit entfernen, was in der Bevölkerung als widersprüchlich und unfair empfunden wird.

Die Gemeinde verweist auf eine Ausnahmesituation. Ein Blick auf die Gesetzgebung zeigt, dass Werbung verboten werden kann, wenn sie Autofahrer ablenken könnte. Mehr anzeigen

Wer in den nächsten Tagen und Wochen mit dem Auto in eine Zürcher Gemeinde fährt, wird wahrscheinlich von lachenden Gesichtern empfangen. Wahlplakate schmücken im ganzen Kanton die Einfahrten in die Dörfer und Städte – denn im März finden die Gemeindewahlen im Kanton Zürich statt.

Auch in der Gemeinde Urdorf hängen Wahlplakate. Bei einem Kreisel dorfauswärts hängen ganze zehn Plakate. Jede Partei wirbt mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten. Das Problem: Es ist genau die Stelle, wo der Eishockeyclub Urdorf nicht für seine Heimspiele werben darf.

Die Bevölkerung nervt sich über Verbot

Auf Facebook wühlt das die Gemüter der Urdorferinnen und Urdorfer auf. So schreibt ein User: «Heute musste ich verwirrt schmunzeln und verstehe eure Logik irgendwie nicht.» Da verbiete die Gemeinde eben zum Beispiel dem EHC Urdorf «zugunsten der Verkehrssicherheit», sein Plakat für die Heimspiele an diesem Kreisel aufzuhängen. «Ein paar Wochen später hängen jedoch unzählige Wahlplakate an genau derselben Stelle. Nun frage ich für einen Freund: Was verwirrt den Autofahrer wohl mehr?»

Unter dem Post häufen sich die Kommentare. Eine Person schreibt: «Das wird nicht nur bei diesem Kreisel so gehandhabt. Ist unlogisch, aber bei Wahlen gelten andere Regeln.» Eine andere schreibt: «Sollte verboten werden. Ich brauche keine Ablenkung durch politische Köpfe.»

«Die Situation ist für alle Vereine schade»

blue News fragt bei Roger Rüegg, Präsident des EHC Urdorfs nach, ob das alles so stimmt. Er sagt: «Wir hatten im Ganzen zwei Plakate in der Gemeinde aufgestellt. Eines stand beim Kreisel, ein anderes in einer Landwirtschaftszone in Richtung Birmensdorf.»

Da ein Bauer ebenfalls ein Plakat seines Vereins auf einer anderen Wiese aufstellen wollte, fragte er bei der Gemeinde um Erlaubnis. «Die Gemeinde meinte dann, das sei nicht erlaubt, und forderte uns auf, auch unser Plakat zu entfernen.»

Von diesem Plakat hier ist die Rede:

Dieses Plakat stand am Strassenrand in Urdorf – bis es nicht mehr da stehen durfte. EHC Urdorf

Rüegg zeigt allerdings Verständnis: «Die Situation ist für alle Vereine schade.» Der EHC sei nicht der einzige, der vom Verbot betroffen sei. Weiter sagt er: «Wir machen das Beste aus der Situation und suchen nach Lösungen.» Der EHC könne zum Beispiel auch Werbung und Informationen über seine Social-Media-Kanäle verbreiten. «Streiten bringt nichts. Die Gemeinde kommt uns schon genügend entgegen.»

Gesetzt soll Verbot rechtfertigen

Dennoch bleibt die Frage, ob die Begründung des Verbots, dass ein Plakat des EHC für zu viel Ablenkung sorgen würde, wirklich zutrifft. Und falls ja, warum das für die Wahlplakate nicht gilt.

Die Gemeinde Urdorf äussert sich auf Anfrage von blue News wie folgt: «Aufgrund der kommunalen Erneuerungswahlen besteht eine Ausnahmesituation.» Dieses Jahr gebe es aufgrund der Konstellation sehr viele Kandidierende, deren Plakate durch die Gemeinde mangels Stellplätzen konzentriert an einem Ort aufgestellt werden. «Zur Stärkung des Milizsystems besteht diese Ausnahme für die Wahlen.»

Im Strassenverkehrsgesetz ist die Plakatierung am Strassenrand klar geregelt. Dort steht: «Im Bereich der für Motorfahrzeuge oder Fahrräder offenen Strassen sind Reklamen und andere Ankündigungen untersagt, die zu Verwechslung mit Signalen oder Markierungen Anlass geben oder sonst, namentlich durch Ablenkung der Strassenbenützer, die Verkehrssicherheit beeinträchtigen könnten.»

Ob nun ein Plakat des EHC Urdorfs mehr ablenkt als zehn Plakate für bevorstehende Wahlen, scheint wohl dem Betrachter überlassen.