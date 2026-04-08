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In Brusio GR Einsatzkräfte bringen den Waldbrand unter Kontrolle

SDA

8.4.2026 - 11:58

Aufgenommen am Mittwoch in den frühen Morgenstunden: der Brand oberhalb von Campascio, einem Ortsteil der Gemeinde Brusio.
Aufgenommen am Mittwoch in den frühen Morgenstunden: der Brand oberhalb von Campascio, einem Ortsteil der Gemeinde Brusio.
sda

Ein Waldbrand in der Gemeinde Brusio GR ist am Mittwochvormittag unter Kontrolle gebracht worden. Sechs Helikopter und ein Army-Super-Puma waren im Einsatz – die Bahnlinie der Rhätischen Bahn bleibt vorerst gesperrt, ein Dorf war stundenlang nur über eine Forststrasse erreichbar.

Keystone-SDA

08.04.2026, 11:58

08.04.2026, 11:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Waldbrand in der Gemeinde Brusio GR wurde am Mittwochvormittag unter Kontrolle gebracht – das Brandgebiet nahe dem Kreisviadukt umfasst rund zwei Quadratkilometer.
  • Sechs Helikopter und ein Armeechinook standen im Einsatz; die Rhätische Bahn bleibt gesperrt, Bahnersatzbusse verkehren.
  • Das Feuer soll beim legalen Verbrennen von Holzabfällen ausser Kontrolle geraten sein – die Kantonspolizei ermittelt, ein Feuerverbot gilt für ganz Südgraubünden.
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Die Einsatzkräfte haben den Waldbrand in der Gemeinde Brusio GR am Mittwochvormittag unter Kontrolle gebracht. Zur Unterstützung der Feuerwehr standen fünf Helikopter von Swisshelicopter und der Heli Bernina sowie ein Super Puma der Armee im Einsatz. Die Bahnlinie der Rhätischen Bahn ist bis auf weiteres gesperrt. Es verkehren Bahnersatzbusse.

Das Brandgebiet in der Nähe des Kreisviadukts von Brusio umfasst eine Fläche von rund zwei Quadratkilometern zwischen Campascio und Viano. Eine mit Wärmebildkameras ausgestattete Drohne könnte allenfalls noch aktive Brandherde erkennen. Das erklärte der Gemeindepräsident von Brusio, Pietro Della Cà, der alle Einsätze ununterbrochen verfolgt hat, gegenüber Keystone-SDA.

Der Verkehr der Rhätischen Bahn ist weiterhin unterbrochen, und seit gestern Abend ist auch die Strasse zum Dorf Viano gesperrt. Mindestens bis Mittag ist das Dorf mit seinen rund 60 Einwohnern nur über eine Forststrasse erreichbar. Eine Evakuierung war jedoch nicht notwendig.

Die Meldung über den Waldbrand sei am Dienstag um 15.40 Uhr eingegangen, schrieb die Kantonspolizei Graubünden am Mittwoch in einer Mitteilung. Die Löscharbeiten seien am Mittwochmorgen wieder aufgenommen worden, nachdem über Nacht mehrere Brandwachen gestellt wurden.

Um die Löscharbeiten nicht zu behindern, verfügte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) eine ausserordentliche Luftraumsperre bis am Donnerstagabend.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll das Feuer legal entfacht worden sein, um Holzabfälle zu verbrennen. Doch wegen des trockenen und windigen Wetters der letzten Tage soll der Brand ausser Kontrolle geraten sein und unter anderem eine dichte Rauchwolke verursacht haben, die das gesamte Tal bedeckt. Die Kantonspolizei Graubünden nahm die Brandermittlung auf.

Alertswiss hat am Mittwochmorgen ein absolutes Verbot von Feuer im Freien für alle Täler des italienischsprachigen Graubündens erlassen.

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