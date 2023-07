Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt +++ Evakuierte sollen am Abend wieder nach Hause

9.44 Uhr

Für die Bekämpfung des Waldbrands im Oberwallis wäre Regen sehr willkommen. Doch ein Meteorologe sieht nur mässige Chancen für Niederschläge in dieser Region in den kommenden Tagen.

Michael Eichmann vom privaten Wetterdienst Meteonews sagte der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, im Verlauf des Dienstags sei die Wahrscheinlichkeit für Regen klein. Möglicherweise komme es in der Nacht auf Mittwoch zu Gewittern, doch eher im Unter- als im Oberwallis. Der Waldbrand wütet bei Bitsch in der Nähe von Brig im Oberwallis.

Ohnehin wären für eine Entspannung der Situation flächige Niederschläge besser als ein kurze Regenphase, wie dies bei Gewittern üblich ist. Solche flächigen Niederschläge sind laut Eichmann für das Wallis aber derzeit nicht in Sicht. Je nach Modell komme es am Freitag und Samstag im Wallis wieder zu Gewittern.

Doch wieso gilt im Wallis derzeit erhebliche und grosse Waldbrandgefahr? Das Wallis sei ohnehin eine trockene Region, sagt Eichmann – jedenfalls in den von den hohen Bergen gut abgeschirmten Tälern. Wenn in dieser trockenen Region der Niederschlag unterdurchschnittlich ausfalle, verschärfe sich die Lage.

Laut Eichmann fielen die Niederschläge an der Messstation Brig in diesem Jahr abgesehen vom März in jedem Monat unterdurchschnittlich aus. In Bitsch regnete es zum letzten Mal ergiebig am 29. Juni, nämlich rund 20 Millimeter.