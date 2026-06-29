Am Montagabend ist an den Berghängen oberhalb von Locarno TI ein Waldbrand ausgebrochen. In der Region Locarno gilt laut der Naturgefahrenkarte des Bundes derzeit erhebliche Waldbrandgefahr.

Blick von Cardada auf den Lago Maggiore: Der Kanton Tessin hat am Montagabend vor einem Waldbrand bei der Ortschaft gewarnt. (Archivbild)

An den Berghängen über Locarno TI ist am Montagabend ein Waldbrand in der Region Cima della Trosa oberhalb von Locarno ausgebrochen. Wie der Bund auf seiner Alertswiss-Warn-App bekanntgab, waren am Montagabend Löscharbeiten bereits im Gang. Die Bevölkerung werde gebeten, wegen dieses Ereignisses die Notrufnummern nicht zu kontaktieren.

Laut der Tessiner Online-Plattform tio.ch brennt der Wald bei der Ortschaft Cardada am Hang der Cimetta, eines Ausflugsbergs in der Region Locarno. In mehreren Regionen der Schweiz herrscht laut der Naturgefahrenkarte des Bundes derzeit erhebliche und grosse Waldbrandgefahr – an gewissen Orten sogar sehr grosse Gefahr.

Laut dem italienischsprachigen Radio und Fernsehen RSI soll das Feuer gegen 22 Uhr ausgebrochen sein.

In der Region Locarno gilt laut der Naturgefahrenkarte des Bundes derzeit erhebliche Waldbrandgefahr. Auch in anderen Regionen der Schweiz herrscht derzeit grosse bis teilweise sehr grosse Waldbrandgefahr.