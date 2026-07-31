In einem Wald bei Cheyres FR ist am Donnerstag eine Fläche von rund 100 Quadratmetern in Brand geraten. In der Nähe des Brandherds fanden die Einsatzkräfte Abfälle und einen Kanister mit Benzinrückständen. Die verantwortliche Person ist bislang nicht bekannt.

Darum geht’s Bei Cheyres FR brannten am Donnerstag rund 100 Quadratmeter Wald.

Abfälle und ein Kanister mit Benzinrückständen deuten laut Polizei auf menschliche Verursachung hin.

Zwei vom Feuer beschädigte Bäume mussten aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Zusammenfassung erstellt mit

Ein Waldbrand hat am Donnerstagnachmittag in Cheyres FR rund 100 Quadratmeter Fläche erfasst. Das Feuer brach gegen 14.10 Uhr an der Route des Granges aus.

Die Feuerwehr des Bataillons Broye brachte den Brand rasch unter Kontrolle und verhinderte eine weitere Ausbreitung. Auch die Kantonspolizei Freiburg stand im Einsatz.

In der Nähe des Feuers fanden die Einsatzkräfte Abfälle sowie einen Kanister mit Benzinrückständen.

Nach Angaben der Polizei deutet der Fund darauf hin, dass der Brand durch menschliches Handeln ausgelöst wurde. Wer dafür verantwortlich ist, konnte bislang nicht ermittelt werden.

Durch das Feuer bestand die Gefahr, dass zwei beschädigte Bäume auf die Strasse stürzen könnten. Die Bäume wurden deshalb gefällt, um die Route des Granges zu sichern und den Verkehr zu schützen.

Die Polizei erinnert daran, dass das Entsorgen von Abfällen in der Natur verboten ist. Wegen der anhaltenden Trockenheit gilt im Kanton Freiburg derzeit zudem ein Feuerverbot im Freien.