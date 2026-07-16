Ein Blitzeinschlag hat am Mittwochnachmittag in Innerthal einen Flächenbrand in einem Wald ausgelöst. Wegen des steilen Geländes unterstützte ein Löschhelikopter die Feuerwehren bei den Löscharbeiten.

Ein Helikopter stand bei den Löscharbeiten im Einsatz.

Heli fliegt rund ein Dutzend Mal Waldbrand nach Blitzeinschlag im Kanton Schwyz

Ein Blitzeinschlag hat am Mittwochnachmittag in Innerthal einen Flächenbrand in einem Wald ausgelöst. Wegen des unwegsamen Geländes mussten die Feuerwehren von einem Löschhelikopter unterstützt werden.

Die Feuerwehren Innerthal und Vorderthal rückten kurz nach 14.30 Uhr ins Gebiet Schwarzenegg aus, nachdem dort ein Brand gemeldet worden war.

Laut ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei soll der Brand durch einen Blitzeinschlag enfacht worden sein. Kapo SZ

Für die Löscharbeiten kam ein Löschhelikopter der Heli-Linth AG zum Einsatz. Dieser absolvierte rund ein Dutzend Flüge, um den Flächenbrand unter Kontrolle zu bringen.

Nach ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Schwyz wurde das Feuer durch einen vorgängigen Blitzeinschlag ausgelöst.