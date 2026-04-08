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Bahnverkehr teilweise eingestellt Grosser Waldbrand im Puschlav ausgebrochen – vier Löschhelis im Einsatz

SDA

8.4.2026 - 07:38

Im Puschlav ist ein Waldbrand ausgebrochen.
Im Puschlav ist ein Waldbrand ausgebrochen.
Screenshot Google Maps

Im Bündner Südtal Puschlav ist am Dienstag ein Waldbrand ausser Kontrolle geraten. Das Feuer in der Gemeinde Brusio wuchs auf rund zwei Quadratkilometer an. Vier Löschhelikopter waren im Einsatz, die Rhätische Bahn stellte den Verkehr zwischen Poschiavo und Tirano ein.

Keystone-SDA

08.04.2026, 07:38

08.04.2026, 08:02

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Bündner Gemeinde Brusio im Puschlav ist ein Waldbrand auf rund zwei Quadratkilometer angewachsen – ausgelöst offenbar beim Verbrennen von Abfallholz mit Bewilligung.
  • Vier Löschhelikopter und 15 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen, für den Morgen wurden zwei zusätzliche Armeehelikopter aufgeboten.
  • Die Rhätische Bahn stellte den Zugverkehr zwischen Tirano und Poschiavo voraussichtlich bis Mittwochmorgen um 8 Uhr ein.
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Im Bündner Südtal Puschlav ist am Dienstag ein Feuer ausser Kontrolle geraten und hat sich zu einem zwei Quadratkilometer grossen Waldbrand ausgebreitet. Vier Löschhelikopter waren im Einsatz, der Bahnverkehr zwischen Poschiavo und Tirano wurde eingestellt.

Der Brand in der Gemeinde Brusio entstand offenbar beim Verbrennen von Abfallholz. Das lokale Unternehmen hatte dafür eine Bewilligung, wie der Gemeindepräsident von Brusio, Pietro Della Cà, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Zuerst hatte das Onlineportal «Il Grigione Italiano» über den Vorfall berichtet.

Das Feuer war im Gebiet Campascio auf der linken Talseite aufgelodert und breitete sich darauf Richtung Viano aus. Wie die Kantonspolizei auf Anfrage erklärte, war der Waldbrand rund zwei Quadratkilometer gross.

Am Abend waren 15 Feuerwehrleute aus Brusio im Einsatz. Mit vier Löschhelikoptern wurde versucht, ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern und die Wohngebiete zu schützen. Am frühen Mittwochmorgen sollen gemäss Della Cà zwei weitere Helikopter der Armee hinzukommen.

Um 15.40 Uhr stellte die Rhätische Bahn den Verkehr zwischen Tirano und Poschiavo ein. Die Einschränkung dauert gemäss dem Transportunternehmen voraussichtlich bis am Mittwoch um 8 Uhr.

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