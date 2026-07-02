Die Waldbrandgefahr steigt in der Schweiz: In mehreren Kantonen gilt neu Warnstufe 4 von 5. Auch in Teilen Europas wüten bereits zahlreiche Brände.

Das Bundesamt für Umwelt hat am Donnerstag die Waldbrandgefahr in Teilen des Landes auf die Warnstufe 4 von 5 erhöht.

Warnstufe 4 von 5 Waldbrandgefahr in der Schweiz verschärft sich – mehrere Kantone betroffen

Darum geht’s In der Schweiz hat das Bundesamt für Umwelt die Waldbrandgefahr im Wallis auf Stufe 4 erhöht, auch mehrere andere Kantone sind betroffen.

Grund sind anhaltende Trockenheit und Hitze, wodurch sich Brände leicht entzünden und schnell ausbreiten können.

Auch in weiten Teilen Europas – etwa in Frankreich, Griechenland und der Türkei – kämpfen Einsatzkräfte gegen zahlreiche Waldbrände.

Das Bundesamt für Umwelt hat am Donnerstag die Waldbrandgefahr in Teilen des Kantons Wallis auf die Warnstufe 4 von 5 erhöht. Grosse Waldbrandgefahr herrscht auch in den Kantonen Aargau, Zürich, Luzern, Uri, Glarus und St. Gallen.

Die Gefahrenstufe im Kanton Wallis wurde vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) für die Regionen Aletsch, Anniviers, Arpille, Bagnes und Evolène auf die Stufe 4 (grosse Gefahr) erhöht. Das ist die zweithöchste Stufe auf der Skala von 1 bis 5. Bei dieser Gefahrenlage könnten brennende Streichhölzer, Funkenflug eines Grillfeuers und Blitzschläge sehr wahrscheinlich ein Feuer entfachen.

Die Ausbreitungsgeschwindigkeit sei auch im Wald gross. Die Bekämpfung solcher Waldbrände sei schwierig, und es sei äusserst aufwändig, diese zu löschen, hiess es.

Sehr grosse Waldbrandgefahr herrscht im Wallis bereits seit dem 23. Juni in den Regionen Sitten, Simplon, Fully, Riddes, Montana sowie im Vispertal.

Frankreich kämpft gegen mehrere Grossbrände

Auch im Nachbarland Frankreich kommt es nach wochenlanger Trockenheit und Rekordtemperaturen zu mehreren Waldbränden. In den Regionen Aude und Herault waren bis zu 800 Feuerwehrleute im Einsatz, um die Flammen auf einer Fläche von 900 Hektar zu bekämpfen, wie die örtlichen Behörden mitteilten.

A major wildfire is currently underway in the area of Hérault, near Oupia, France.. pic.twitter.com/f8h9U5dKEp — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 1, 2026

In der Region Marseille konnten am Donnerstag zwei Feuer unter Kontrolle gebracht, jedoch noch nicht vollständig gelöscht werden. Alain Bucquet, Präfekt des Departements Aude, erklärte, die Feuerwehr werde durch weitere Löschflugzeuge unterstützt. «Das Ziel ist es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen, da die Temperaturen steigen und der Wind an Stärke zunimmt», sagte er dem Sender France Info.

Flammen auch in Kroatien, Griechenland und der Türkei

Auf der kroatischen Insel Čiovo brach nach einem Blitzeinschlag ein grösserer Brand aus. Starke Winde fachten die Flammen zusätzlich an und erschwerten die Löscharbeiten erheblich. Inzwischen hat sich die Situation laut Feuerwehrchef Slavko Tucaković jedoch deutlich entspannt.

In Griechenland wurden innerhalb von 24 Stunden mehr als 40 neue Waldbrände registriert. Zwar konnten viele Feuer unter Kontrolle gebracht werden, dennoch bleibt die Lage angespannt. In mehreren Regionen gilt weiterhin eine erhöhte Waldbrandwarnung, darunter Athen, Delphi, Rhodos-Stadt, Olympia und Thessaloniki.

Major wildfire on the island of Čiovo, Croatia yesterday.



A lightning strike ignited the dry terrain, with intense winds pushing flames directly into residential areas in Žedno.



This is extreme weather at our doorsteps. As summers become hotter and drier, these climate… pic.twitter.com/WfP2PRWrJv — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 1, 2026

Auch in der Türkei kämpft die Feuerwehr gegen die Flammen: In der beliebten Ferienregion Izmir wütet seit Dienstag ein Waldbrand. Anhaltend hohe Temperaturen und starke Winde treiben das Feuer teils bis in bewohnte Gebiete und erschweren die Löscharbeiten.

In Italien reagierten die Behörden ebenfalls auf die steigende Gefahr. In der Region Emilia-Romagna wurde die Warnstufe erhöht, um im Ernstfall schneller eingreifen zu können. Hintergrund ist eine deutliche Zunahme der Waldbrandflächen: Landesweit hat sich deren Ausmass im Jahr 2025 verdoppelt.