Die ehemalige Deponie Gamsenried im Wallis Anfang 2023. Die Eidgenössische Finanzkontrolle rügt, dass für die geplante Sanierung eine Gesamtsanierungsprojekt fehle. Archivbild: Keystone

Seit über einem Jahrzehnt gilt die Deponie Gamsenried im Wallis als dringender Sanierungsfall. Ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle zeigt, dass weder der Kanton noch der Bund eine klare Strategie haben.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Sanierung der grössten Schweizer Altlastdeponie Gamsenried stockt trotz jahrelanger Dringlichkeit.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle kritisiert Koordinationsmängel zwischen den beteiligten Bundesämtern.

Die Gesamtkosten und die langfristige Strategie bleiben weiterhin unklar. Mehr anzeigen

Die Sanierung der Giftmülldeponie Gamsenried, die sich im Wallis zwischen Visp und Brig erstreckt, bleibt ein ungelöstes Problem. Trotz der Dringlichkeitserklärung im Jahr 2011 gibt es bis heute keine umfassende Planung oder Kostenschätzung.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) kritisiert in einem aktuellen Bericht die fehlende Koordination und die unklare Verwaltung des Projekts. Die Deponie, die von Lonza zwischen 1918 und 1978 genutzt wurde, ist die grösste Altlastdeponie der Schweiz und umfasst eine Fläche von 290'000 Quadratmetern.

Der Kanton Wallis plant, die Sanierung etappenweise anzugehen, abhängig vom Risiko für das Grundwasser. Christine Genolet-Leubin, die Chefin der Walliser Dienststelle für Umwelt, erklärt gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass die Schadstoffe nicht gleichmässig verteilt und daher unterschiedliche Methoden erforderlich seien.

Abdichtungswand in Planung

Eine 1,3 Kilometer lange Abdichtungswand soll ab 2026 gebaut werden, um das Grundwasser zu schützen. Diese Massnahme wurde bereits mehrfach verschoben.

Das Unternehmen Lonza hat 398 Millionen Franken für die Sanierung zurückgestellt und eine Garantie von 150 Millionen Franken gegenüber dem Kanton Wallis unterzeichnet. Dennoch sind die Gesamtkosten unklar, und es gibt keine einheitliche Strategie.

Kritik an Bundesämtern

Die EFK bemängelt, dass die Bundesämter für Strassen, Umwelt und Verkehr nicht ausreichend koordiniert seien. Jede Stelle informiere sich nur dann über das Projekt und werde nur dann nach ihren gesetzlichen Grundlagen tätig, wenn sie dazu aufgefordert werde. Diese Vorgehensweise verunmögliche ein koordiniertes und abgestimmtes Handeln vonseiten des Bundes.

Die Zukunft der Deponie bleibt ungewiss, da viele Fragen offen sind. Die EFK empfiehlt eine umfassende Risikoanalyse und die Erstellung eines Aufsichtskonzepts.