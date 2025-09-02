  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Finanzkontrolle schlägt Alarm Sanierung von Walliser Giftmülldeponie stockt – und keiner weiss, wie weiter

ai-scrape

2.9.2025 - 07:37

Die ehemalige Deponie Gamsenried im Wallis Anfang 2023. Die Eidgenössische Finanzkontrolle rügt, dass für die geplante Sanierung eine Gesamtsanierungsprojekt fehle.
Die ehemalige Deponie Gamsenried im Wallis Anfang 2023. Die Eidgenössische Finanzkontrolle rügt, dass für die geplante Sanierung eine Gesamtsanierungsprojekt fehle.
Archivbild: Keystone

Seit über einem Jahrzehnt gilt die Deponie Gamsenried im Wallis als dringender Sanierungsfall. Ein Bericht der Eidgenössischen Finanzkontrolle zeigt, dass weder der Kanton noch der Bund eine klare Strategie haben.

Redaktion blue News

02.09.2025, 07:37

02.09.2025, 07:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Sanierung der grössten Schweizer Altlastdeponie Gamsenried stockt trotz jahrelanger Dringlichkeit.
  • Die Eidgenössische Finanzkontrolle kritisiert Koordinationsmängel zwischen den beteiligten Bundesämtern.
  • Die Gesamtkosten und die langfristige Strategie bleiben weiterhin unklar.
Mehr anzeigen

Die Sanierung der Giftmülldeponie Gamsenried, die sich im Wallis zwischen Visp und Brig erstreckt, bleibt ein ungelöstes Problem. Trotz der Dringlichkeitserklärung im Jahr 2011 gibt es bis heute keine umfassende Planung oder Kostenschätzung.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) kritisiert in einem aktuellen Bericht die fehlende Koordination und die unklare Verwaltung des Projekts. Die Deponie, die von Lonza zwischen 1918 und 1978 genutzt wurde, ist die grösste Altlastdeponie der Schweiz und umfasst eine Fläche von 290'000 Quadratmetern.

Der Kanton Wallis plant, die Sanierung etappenweise anzugehen, abhängig vom Risiko für das Grundwasser. Christine Genolet-Leubin, die Chefin der Walliser Dienststelle für Umwelt, erklärt gegenüber dem «Tages-Anzeiger», dass die Schadstoffe nicht gleichmässig verteilt und daher unterschiedliche Methoden erforderlich seien.

Abdichtungswand in Planung

Eine 1,3 Kilometer lange Abdichtungswand soll ab 2026 gebaut werden, um das Grundwasser zu schützen. Diese Massnahme wurde bereits mehrfach verschoben.

Das Unternehmen Lonza hat 398 Millionen Franken für die Sanierung zurückgestellt und eine Garantie von 150 Millionen Franken gegenüber dem Kanton Wallis unterzeichnet. Dennoch sind die Gesamtkosten unklar, und es gibt keine einheitliche Strategie.

Kritik an Bundesämtern

Die EFK bemängelt, dass die Bundesämter für Strassen, Umwelt und Verkehr nicht ausreichend koordiniert seien. Jede Stelle informiere sich nur dann über das Projekt und werde nur dann nach ihren gesetzlichen Grundlagen tätig, wenn sie dazu aufgefordert werde. Diese Vorgehensweise verunmögliche ein koordiniertes und abgestimmtes Handeln vonseiten des Bundes.

Die Zukunft der Deponie bleibt ungewiss, da viele Fragen offen sind. Die EFK empfiehlt eine umfassende Risikoanalyse und die Erstellung eines Aufsichtskonzepts.

Meistgelesen

Vor und zurück an der Front, doch nun lässt Kiew Flamingos fliegen
Baugerüst stürzt auf Autos +++ Keller in Luzern überflutet +++ Heftige Gewitter fegen über die Schweiz
Swiss-Flieger strandet in Bangkok und löst Chaos aus
«Trump muss weg»: Zahlreiche Proteste am Labor Day +++ Kennedy «gefährdet Gesundheit aller Amerikaner»
Kommandantin lässt Rekruten zur Beförderung schlagen – und witzelt dabei