Britische Touristen rasen durchs Wallis – jetzt droht beiden Gefängnis

Die beiden Briten wurden auf dem Furkapass erwischt. (Symbolbild) Google Street View

Die Walliser Kantonspolizei hat im Oberwallis zwei massive Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Zwei britische Autofahrer wurden auf der Furkastrasse mit bis zu 163 km/h gemessen – erlaubt waren lediglich 80 km/h.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Walliser Polizei stoppte im Mai zwei britische Autofahrer wegen massiver Tempoüberschreitungen.

Die Männer wurden auf einem auf 80 km/h beschränkten Abschnitt mit 163 beziehungsweise 146 km/h gemessen.

Gegen beide wurden Strafverfahren eröffnet und Fahrverbote für die Schweiz ausgesprochen. Mehr anzeigen

Die Walliser Kantonspolizei hat Mitte Mai im Oberwallis gleich zwei mutmassliche Raser aus dem Verkehr gezogen. Beide Autofahrer wurden auf der Furkastrasse in Niederwald auf einem Streckenabschnitt kontrolliert, auf dem eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h gilt.

Kurz vor 15.30 Uhr registrierten die Beamten einen 55-jährigen Briten mit einer Geschwindigkeit von 163 km/h. Damit war er mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt.

Zweiter Fahrer wenig später gestoppt

Während derselben Kontrolle wurde ein weiterer britischer Autofahrer erfasst. Der 62-Jährige fuhr mit 146 km/h durch den Abschnitt und überschritt die erlaubte Geschwindigkeit ebenfalls massiv.

Gegen beide Männer wurde umgehend ein Fahrverbot für die Schweiz ausgesprochen. Zudem mussten sie vor Ort Bussen in Höhe von mehreren tausend Franken hinterlegen.

Verfahren eröffnet

Die beiden Lenker wurden bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt sowie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Diese haben entsprechende Verfahren eröffnet.

Nach dem sogenannten Rasertatbestand drohen bei besonders schweren Geschwindigkeitsüberschreitungen Freiheitsstrafen von bis zu vier Jahren. Zudem kann der Führerausweis für mindestens zwei Jahre entzogen werden.

Die Walliser Kantonspolizei erinnert daran, dass derartige Tempoexzesse andere Verkehrsteilnehmer erheblich gefährden. Seit Anfang Jahr wurden im Kanton bereits 13 Raserdelikte registriert.