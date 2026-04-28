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Neustart im Lötschental Elf Monate nach dem Bergsturz gibts in Blatten VS einen Lichtblick

SDA

28.4.2026 - 11:31

Symbolischer Spatenstich: Blattens Gemeindepräsident Matthias Bellwald (l) und Staatsrat Franz Ruppen (r.).
Symbolischer Spatenstich: Blattens Gemeindepräsident Matthias Bellwald (l) und Staatsrat Franz Ruppen (r.).
Keystone

Im Walliser Lötschental starten zentrale Bauprojekte nach der Naturkatastrophe. Eine neue Kantonsstrasse und eine Seilbahn sollen die Verbindung zum Dorf Blatten sichern.

Keystone-SDA

28.04.2026, 11:31

28.04.2026, 11:43

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Walliser Lötschental haben die Bauarbeiten für eine neue Kantonsstrasse und eine provisorische Seilbahn begonnen.
  • Ziel ist es, das Dorf Blatten wieder ganzjährig erreichbar zu machen.
  • Das Projekt kostet insgesamt rund 39 Millionen Franken.
Mehr anzeigen

Elf Monate nach dem Bergsturz haben am Dienstag im Walliser Lötschental die Arbeiten für die neue Kantonsstrasse zwischen Blatten und Wiler sowie für eine provisorische Seilbahn begonnen. Ziel ist es, das Tal nach der Katastrophe dauerhaft wieder zugänglich zu machen.

Der Spatenstich erfolgte im Beisein von Staatsrat Franz Ruppen und Gemeindepräsident Matthias Bellwald nahe der künftigen Trasse. Der Felssturz hatte die Zufahrten zum Oberwalliser Dorf stark beschädigt. Derzeit ist Blatten nur über eine Notstrasse erreichbar, die im Winter nicht befahrbar ist.

Die rund 2,8 Kilometer lange Strasse soll einen dauerhaften Zugang sichern. Ihre Linienführung basiert auf der Gefahrenkarte des kantonalen Dienstes für Naturgefahren von November 2025.

Die Walliser Regierung hatte Anfang April Verpflichtungskredite von 29,7 Millionen Franken für die Strasse und 9,3 Millionen Franken für die provisorische Seilbahn bewilligt.

Video aus dem Ressort

Im Jahr 2029 soll Blatten aufgebaut sein

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In Ferden im Walliser Lötschental stellen der Staatsrat und die Gemeindebehörden den Fahrplan für den Wiederaufbau des von einem Bergsturz zerstörten Dorfs Blatten vor. Diesen Fahrplan hat der Kanton gemeinsam mit der Gemeinde Blatten erarbeitet.

03.09.2025

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