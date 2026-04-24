Ein Pfarrer ist im Wallis wegen Veruntreuung von Spendengeldern aus der Fastensuppe-Sammlung verurteilt worden. Nun weist das Bundesgericht eine Beschwerde des Geistlichen ab.
Keystone-SDA
24.04.2026, 12:09
24.04.2026, 12:27
SDA
Der Pfarrer sackte im Jahr 2019 die Einnahmen aus zwei Fastensuppen für sich ein – insgesamt 1400 Franken. Die Sammlung war für ein Gesundheitszentrum in Afrika bestimmt. Zudem hatte ein Gemeindemitglied allein 10’000 Franken zur Unterstützung des Projekts gespendet.
Einen Grossteil dieser Summe verwendete der Pfarrer für private Zwecke sowie zur Finanzierung des Studiums seiner Nichte. Das geplante Gesundheitszentrum war zum Zeitpunkt des kantonalen Urteils noch immer nicht gebaut.
Darüber hinaus stellte der Pfarrer im Sommer 2021, während einer Stellvertretung in einer anderen Pfarrei, gefälschte Rechnungen aus, um doppelte Spesen abzurechnen. Auf diese Weise liess er sich zu Unrecht mehr als 5000 Franken erstatten. Der durch die Straftaten verursachte Gesamtschaden beläuft sich auf über 16’000 Franken.
Keine Rechtsmittel eingelegt
Die Walliser Justiz hatte ihn 2024 wegen Veruntreuung, ungetreuer Geschäftsführung und Urkundenfälschung zu einer bedingten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 150 Franken (insgesamt 13’500 Franken) sowie zu einer Busse von 1200 Franken verurteilt. Der Pfarrer legte gegen dieses Urteil kein Rechtsmittel ein, sodass es rechtskräftig wurde.
Später stellte er jedoch ein Revisionsgesuch, das vom Kantonsgericht abgewiesen wurde. Gegen diese Entscheidung gelangte er ans Bundesgericht. In einem am Freitag veröffentlichten Urteil wiesen die Richter in Lausanne seine Beschwerde vollumfänglich ab. Das Bundesgericht stellte fest, dass keinerlei neue Tatsachen oder Beweismittel vorlägen, die eine Revision des Verfahrens rechtfertigen würden.
Dass das geschädigte Gemeindemitglied auf eine Rückerstattung verzichtet, ändert laut Gericht nichts daran, dass ihm ein Schaden entstanden ist. Auch Rückforderungsansprüche des Bistums stellten keinen neuen Umstand dar.
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«Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos. Hegseth zitiert ein abgewandeltes Gebet, das bei der Rettung der US-Piloten im Iran gesprochen worden sei. «Sie nennen es CSAR [Combat Search and Rescue] 25:17, was meiner Meinung nach Hesekiel 25:17 reflektieren soll», sagt er und betet drauflos.
Im Video siehst du jedoch, dass es sich um ein abgewandeltes Zitat aus dem Kultfilm «Pulp Fiction» von 1994 handelt, das nur an den Bibelvers angelehnt ist.
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