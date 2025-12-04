  1. Privatkunden
Anzeige und Führerausweis weg Walliser Polizei erwischt 87-jährigen Raser 68 km/h zu schnell

Dominik Müller

4.12.2025

Die Polizei hat dem fehlbaren Fahrer den Führerausweis entzogen.
Die Polizei hat dem fehlbaren Fahrer den Führerausweis entzogen.
Kantonspolizei Wallis

In Bovernier VS ist ein Autofahrer ausserorts mit 148 km/h gemessen worden. Der Führerausweis wurde ihm noch vor Ort entzogen.

Dominik Müller

04.12.2025, 09:30

04.12.2025, 09:33

Am Sonntagnachmittag hat sich in Bovernier VS ein Raserdelikt ereignet. Kurz nach 15.30 Uhr wurde ein 87-jähriger Schweizer Autofahrer auf der Strasse des Grossen St. Bernhard von Sembrancher in Richtung Martinach mit 148 km/h gemessen. Auf diesem Abschnitt gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Ihm wurde der Führerausweis umgehend entzogen, schreibt die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung. 

Der fehlbare Lenker wird demnach bei der Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt sowie bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ihm drohen bis zu vier Jahre Freiheitsentzug und ein Führerausweisentzug von mindestens zwei Jahren.

Seit Jahresbeginn zählt die Kantonspolizei Wallis 26 Raserdelikte.

