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«Die Situation war unwirklich» Walliser Polizeikommandant äussert sich nach Monaten der Stille

SDA

17.4.2026 - 05:32

(Archivbild)
(Archivbild)
Keystone

Der neue Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler, hat sein Amt unter den aussergewöhnlichen Umständen der Brandkatastrophe von Crans-Montana angetreten. Nach drei Monaten beendet der 52-Jährige nun eine Phase des selbst auferlegten Schweigens.

Keystone-SDA

17.04.2026, 05:32

17.04.2026, 07:58

Als Nachfolger von Christian Varone musste Gisler am 1. Januar – bereits anderthalb Stunden nach seinem Amtsantritt – den verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» bewältigen. «Im Moment war es Unverständnis. Auch wenn man mir erklärte, was geschah, hatte ich das Gefühl, die Situation sei unwirklich», sagte er der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Die Situation war schwierig zu ertragen, wenn man als Kommandant sein Personal in Einsätze schickt im Wissen, dass sie am nächsten Tag nicht unversehrt daraus hervorgehen werden. Ich hätte nicht gedacht, eine solche Verantwortung tragen zu müssen», so Gisler.

Im Anschluss an den Brand beantragte Gisler zusätzliche Stellen beim Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport, Stéphane Ganzer. Sein Gesuch ist hängig.

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