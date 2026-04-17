Walliser Polizeikommandant äussert sich nach Monaten der Stille

Amtsantritt unter aussergewöhnlichen Umständen: Der Walliser Polizeikommandant Frédéric Gisler bei einer ersten Pressekonferenz nach der Brandkatastrophe in Crans-Montana am 1. Januar 2026. Bild: Keystone/Alessandro della Valle

Der neue Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler, hat sein Amt unter den aussergewöhnlichen Umständen der Brandkatastrophe von Crans-Montana angetreten. Jetzt äussert er sich erstmals öffentlich zu der Neujahrstragödie.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der neue Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler, hat sein Amt unter den aussergewöhnlichen Umständen der Brandkatastrophe von Crans-Montana angetreten.

Nach drei Monaten, in denen er sich nicht zu dem Fall geäussert hatte, beendet der 52-Jährige nun eine Phase des selbst auferlegten Schweigens.

Als Nachfolger von Christian Varone musste Gisler am 1. Januar – anderthalb Stunden nach seinem Amtsantritt – den verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» bewältigen. Mehr anzeigen

Der neue Kommandant der Walliser Kantonspolizei, Frédéric Gisler, hat sein Amt unter den aussergewöhnlichen Umständen der Brandkatastrophe von Crans-Montana angetreten. Nach drei Monaten, in denen er sich nicht zu dem Fall geäussert hatte, beendet der 52-Jährige nun eine Phase des selbst auferlegten Schweigens.

Als Nachfolger von Christian Varone musste Gisler am 1. Januar – anderthalb Stunden nach seinem Amtsantritt – den verheerenden Brand in der Bar «Le Constellation» bewältigen. «Im Moment war es Unverständnis. Auch wenn man mir erklärte, was geschah, hatte ich das Gefühl, die Situation sei unwirklich», sagt er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

«Es war der Beginn einer emotional äusserst belastenden Zeit. Nicht nur für mich, sondern auch für die Opfer, ihre Familien, alle Ersthelfer und mein Personal, das sich unermüdlich eingesetzt hat, um die Krise bestmöglich zu bewältigen.»

Ein introvertierter Mann

«Die Situation war schwer zu ertragen, wenn man als Kommandant sein Personal in Einsätze schickt im Wissen, dass sie nicht unversehrt daraus hervorgehen werden. Ich hätte nicht gedacht, eine solche Verantwortung tragen zu müssen», so Gisler weiter.

Im Anschluss an die Brandkatastrophe beantragte Gisler zusätzliche Stellen beim Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport, Stéphane Ganzer. Sein Gesuch ist noch in Bearbeitung.

«Die Situation war schwer zu ertragen» Frédéric Gisler Kommandant der Walliser Kantonspolizei

Bei den drei Medienkonferenzen vom 1. und 2. Januar unmittelbar nach der Brandkatastrophe von Crans-Montana wirkte der ehemalige Staatsanwalt des Kantons Wallis während 15 Jahren sehr zurückhaltend im Vergleich etwa zum Regierungspräsidenten Mathias Reynard. «Es ist offensichtlich, dass meine beruflichen Erfahrungen vor meiner aktuellen Funktion auch die Person beeinflussen, die ich geworden bin», betont Gisler.

«Am 1. Januar erinnerte ich mich an meinen ersten Polizeijob, insbesondere als ich Einsatzleiter in einer Spezialeinheit der Waadtländer Kantonspolizei war», erklärt Gisler. Dort habe er gelernt, dass man bei zunehmendem Druck ruhig führen muss – auch in der Stimme. Das habe einen erheblichen Einfluss auf die gesamte Befehlskette.

Seit dieser Serie von Medienkonferenzen hat sich Gisler entschieden, nicht mehr auf Medienanfragen zu reagieren. Eine Strategie, die er vollumfänglich verantwortet. «Ich hätte weiterhin mit der Presse sprechen können. Doch ab dem 10. Januar, also am Tag nach dem nationalen Trauertag, habe ich beschlossen, im Namen der Kantonspolizei nicht mehr zu kommunizieren, um den Betroffenen Raum zu geben, sich zu erholen.»

Abläufe angepasst

Am 12. Februar wurden die Einsatzkräfte im Vorfeld der Anhörung von Jessica Moretti auf dem Campus Energypolis in Sitten überfordert. Sie und ihr Mann Jacques, die beiden Betreiber der Bar «Le Constellation», wurden von Angehörigen der Opfer angegriffen.

«Diese Szene hätte nie passieren dürfen», sagt Gisler. «Ich erinnere jedoch daran, dass das Ehepaar Moretti aus eigenem Antrieb den vorgesehenen Sicherheitsbereich verlassen hat, um die Familien zu treffen. Seither haben wir unsere Abläufe angepasst.»

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