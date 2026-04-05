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Notruf-Audios von Crans-Montana veröffentlicht Walliser Rettungsorganisation erstattet Anzeige gegen unbekannt 

Noemi Hüsser

5.4.2026

Notruf-Audios aus der Brandnacht von Crans-Montana wurden auf Newsportalen in der ganzen Schweiz veröffentlicht.
Notruf-Audios aus der Brandnacht von Crans-Montana wurden auf Newsportalen in der ganzen Schweiz veröffentlicht.
Cyril Zingaro/KEYSTONE/dpa

Nach der Veröffentlichung von Notruf-Audios aus der Brandnacht von Crans-Montana hat die Walliser Rettungsorganisation Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

Keystone-SDA

05.04.2026, 09:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Walliser Rettungsorganisation hat Anzeige gegen Unbekannt eingereicht wegen der Weitergabe von Notruf-Audios aus der Brandnacht von Crans-Montana.
  • Opferanwälte erhielten alle 144-Notrufe als Dateien, darunter auch  Gespräche ohne Bezug zum Brand, die kurz darauf öffentlich verbreitet wurden.
  • Der Vorwurf richtet sich gegen Anwälte sowie Behörden wegen möglicher Verletzung von Amtsgeheimnis und Datenschutz durch unzureichende Selektion der Daten.
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Die kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) hat laut «SonntagsZeitung» Anzeige gegen unbekannt erstattet. Die Anzeige betreffe die Weitergabe und Veröffentlichung sensibler Notruf-Audios aus der Brandnacht von Crans-Montana.

Den Opferanwälten seien im Rahmen der Aktenübermittlung sämtliche Anrufe an die Notrufnummer 144 als Audiofiles zugestellt worden. Darunter hätten sich auch Gespräche ohne Bezug zum Brand befunden.

Zuständige Behörden müssten Fall abgeben

Kurz nach der Zustellung seien die Dateien zunächst auf französischen Newsportalen und danach in der ganzen Schweiz veröffentlicht worden.

Die KWRO mache geltend, es seien Berufs- und Dienstgeheimnis sowie das Datenschutzgesetz verletzt worden. Die Anzeige richte sich gegen Anwälte, aber auch gegen Staatsanwaltschaft und Polizei. Diesen werde vorgeworfen, die nicht relevanten Audiodateien vor der Weitergabe nicht ausgesondert zu haben.

Im Fall eines Erfolgs der Anzeige müssten die zuständigen Behörden den Fall abgeben.

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