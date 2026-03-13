Die Schule in der Gemeinde Raron muss schliessen. Gemeinde Raron

Die Schule im Walliser Dorf St. German wird auf Ende des Schuljahres geschlossen. Nicht fehlende Schülerzahlen sind der Grund, sondern der Mangel an Lehrpersonen: Im Dorf sorgt der Entscheid für grosse Emotionen und Sorgen um die Zukunft.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Primarschule im Walliser Dorf St. German wird Ende Schuljahr geschlossen, nachdem trotz mehr als 20 Bewerbungen keine Lehrperson gefunden werden konnte.

Bisher funktionierte der Schulbetrieb mit einer gemischten Klasse zusammen mit Raron, doch nach der Pensionierung der langjährigen Lehrperson und einer weiteren Kündigung blieb die Stelle unbesetzt.

Im rund 300 Einwohner zählenden Dorf bereitet der Entscheid grosse Sorgen, da viele befürchten, dass ohne Schule auch die Attraktivität des Dorfes und das ÖV-Angebot leiden könnten. Mehr anzeigen

Die Nachricht traf das Dorf St. German überraschend: Anfang Woche lud der Gemeinderat von Raron kurzfristig zu einem Informationsanlass über die Zukunft der Schule ein – ohne weitere Details zu verraten, wie der «Walliser Bote» berichtet.

Die Medien waren vom Anlass ausgeschlossen, im Dorf machte sich schnell eine angespannte Stimmung breit. Nun ist klar: Die Schule von St. German wird auf Ende dieses Schuljahres geschlossen. Dies bestätigt die Gemeinde Raron auf Anfrage. Für viele im Dorf bedeutet das wohl das endgültige Aus der Schule.

Dabei funktionierte der Schulbetrieb in den letzten Jahren eigentlich. St. German konnte jeweils noch eine Klasse führen, allerdings nur dank eines gemeinsamen Modells mit Raron. Da das Dorf allein zu wenig Kinder hat – aktuell sind es noch knapp zehn eigene Schüler – wurden Klassen gemischt geführt.

So gingen einige Kinder aus St. German nach Raron zur Schule, während andere aus Raron in St. German unterrichtet wurden. Die dort geführte 5. und 6. Primarklasse konnte so jeweils voll besetzt werden, ein Schulbus verband die beiden Gemeindeteile.

Schule schliesst wegen Personalmangel

Der eigentliche Grund für die Schliessung ist deshalb nicht die Schülerzahl, sondern ein Personalproblem, heisst es. Die Schule in St. German wurde in den letzten 20 Jahren von einer einzigen Lehrperson geführt, die vergangenes Jahr pensioniert wurde.

Für das laufende Schuljahr konnte kurzfristig Ersatz gefunden werden, doch diese Lehrperson hat bereits wieder gekündigt. Trotz intensiver Suche blieb eine Nachfolge aus. Gemeindepräsident Stefan Troger sagt: «Der Kopf muss leider anders entscheiden, als das Herz entscheiden möchte. Auch ich wünschte, es wäre anders. Bei solchen Entscheiden macht das Amt keine Freude.»

Die Stelle sei zwar grundsätzlich attraktiv, erklärt Troger, doch sie bringe grosse Verantwortung mit sich. «In der Schule in St. German ist die Lehrperson jedoch sehr oft auf sich allein gestellt. Unterricht, Turnen, Gestalten, Zwischenfälle et cetera: Eine einzige Person ist für alles zuständig.»

Obwohl drei Stellen ausgeschrieben waren und über 20 Bewerbungen eingingen, wollte niemand die Klasse alleine führen. «Die Schuldirektion hat alles versucht, um eine geeignete Lehrperson zu finden», sagt Troger.

Ein Dorf überschüttet mit Emotionen

Der Entscheid sorgt im Dorf für heftige Emotionen. Rund 80 Personen – etwa ein Drittel der Bevölkerung – nahmen am Informationsabend teil. Einige warfen dem Gemeinderat vor, zu wenig getan zu haben, um eine Lehrperson zu finden. Troger weist diese Kritik zurück: «Die Person muss schon für dieses anspruchsvolle Amt geeignet sein. Andernfalls leiden die Schüler oder die Lehrperson ist überfordert.»

Auch andere Lösungen seien geprüft worden, etwa mehrere Klassen am Standort zu führen – ohne nachhaltige Perspektive. Im Dorf wächst nun die Sorge um die Zukunft. St. German zählt rund 300 Einwohner, doch ohne Schule könnte das Dorf an Attraktivität verlieren. David Imseng, Präsident des Vereins «Iischers Sänggerma», warnt: «Es ist ja nicht nur die Schule, die geschlossen wird. Unter Umständen wird in der Folge auch das ÖV-Angebot reduziert. Und das Dorf wird generell weniger lebendig.»

Troger sieht dennoch Chancen für die Zukunft – etwa durch neue Wohnungen und bessere Verkehrsverbindungen. «St. German ist ein äusserst attraktives Dorf als Lebensraum», sagt er. «Doch es fehlt an freien Wohnungsangeboten.»