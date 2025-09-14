  1. Privatkunden
Trotz Kritik an Kosten Walliser Staatsrat reiste für 15'000 Franken nach Korsika

SDA

14.9.2025 - 14:09

Der Staatsrat vom Wallis reiste nach Korsika – für 15'000 Franken.
Der Staatsrat vom Wallis reiste nach Korsika – für 15'000 Franken.
KEYSTONE

Der Walliser Staatsrat traf sich Mitte August auf Korsika mit Politikern und Tourismusvertretern. Die Reise kostete über 15'000 Franken – und sorgt für Gesprächsstoff.

,

Keystone-SDA, Samuel Walder

14.09.2025, 14:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Walliser Staatsrat unternahm vom 11. bis 14. August eine Studienreise nach Korsika, die rund 15'000 Franken kostete.
  • Vor Ort traf die Exekutive lokale Politiker und Institutionen, um über Themen wie Tourismus, Klimawandel, Raumplanung und Waldbrandmanagement zu diskutieren.
  • Die Anreise erfolgte aus ökologischen Gründen per Zug und Segelboot, zurück reiste die Delegation mit dem Flugzeug.
Mehr anzeigen

Der Walliser Staatsrat hat sich vom 11. bis 14. August auf einer Studienreise nach Korsika mit mehreren lokalen Politikern getroffen. Die Reise kostete den Kanton rund 15'000 Franken, wie der «SonntagsBlick» berichtete.

Der Kanton bestätige am Sonntag das auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Exekutive unternehme jedes Jahr eine Studienreise, um den Zusammenhalt zu stärken und mit verschiedenen Personen ins Gespräch zu kommen, wie der Kanton bereits im August mitgeteilt habe.

Tourismus in Korsika

Auf der Insel habe die Exekutive beispielsweise den Bürgermeister von Bastia, die Präsidentin der Tourismusagentur Korsikas, den ehemaligen Präsidenten der Versammlung Korsikas und den Präsidenten der Feuerwehr und Rettungsdienste von Haute-Corse getroffen.

Korsika und das Wallis würden strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen, so der Kanton weiter. So habe sich die Walliser Exekutive beispielsweise über Tourismuspolitik, Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, Raumplanung, Waldbrandmanagement, Mobilität und Kulturpolitik ausgetauscht.

15'000 Franken für neun Teilnehmer*innen

Die Gesamtkosten der Reise beliefen sich laut der an Keystone-SDA übermittelten und auch vom «SonntagsBlick» angegebenen Kostenabrechnung auf 15'260 Franken: 8450 Franken für Transportkosten, 4800 Franken für die Unterkunft, 1850 Franken für Verpflegung und 160 Franken für einen Bergführer. Das alles für neun Teilnehmer, nämlich die sechs Staatsräte, den Kanzler und die beiden Vizekanzler.

Aus ökologischen Gründen habe die Exekutive darauf bestanden, die Hinfahrt mit dem Zug bis nach Saint-Raphaël und dann mit dem Segelboot zu absolvieren, heisst es weiter. Für die Rückreise sei hingegen das Flugzeug bevorzugt worden.

Eskalation an Nato-Ostflanke: Polen und seine Verbündeten suchen nach dem massiven Eindringen russischer Drohnen auf Nato-Gebiet nach einer Antwort. Erstmals seit Moskaus Angriff auf die Ukraine geraten in der Nacht auf Mittwoch mehrere russische Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato. Erstmals werden die Drohnen abgeschossen. Russland räumt die Verletzung des Luftraums zwar nicht direkt ein, erklärt aber, es sei kein Angriff auf Polen gewesen.

11.09.2025

Ein Video zeigt, wie nordkoreanische Bedienstete alles abwischen, was Kim Jong-un bei seinem Besuch in China berührt hat. Offensichtlich hat der «Oberste Führer» Angst, dass seine DNA bekannt wird.

08.09.2025

Die FP-5 Flamingo der ukrainischen Armee ist erstmals offiziell im Einsatz gewesen: Die neuen ukrainischen Marschflugkörper haben nach Angaben des Militärs am 30. August ihre Premiere auf dem Schlachtfeld gefeiert. Ein Telegram-Video zeigt, wie drei Raketen an einem unbekannten Ort aufsteigen.

01.09.2025

