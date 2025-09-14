Der Staatsrat vom Wallis reiste nach Korsika – für 15'000 Franken. KEYSTONE

Der Walliser Staatsrat traf sich Mitte August auf Korsika mit Politikern und Tourismusvertretern. Die Reise kostete über 15'000 Franken – und sorgt für Gesprächsstoff.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Walliser Staatsrat unternahm vom 11. bis 14. August eine Studienreise nach Korsika, die rund 15'000 Franken kostete.

Vor Ort traf die Exekutive lokale Politiker und Institutionen, um über Themen wie Tourismus, Klimawandel, Raumplanung und Waldbrandmanagement zu diskutieren.

Die Anreise erfolgte aus ökologischen Gründen per Zug und Segelboot, zurück reiste die Delegation mit dem Flugzeug. Mehr anzeigen

Der Walliser Staatsrat hat sich vom 11. bis 14. August auf einer Studienreise nach Korsika mit mehreren lokalen Politikern getroffen. Die Reise kostete den Kanton rund 15'000 Franken, wie der «SonntagsBlick» berichtete.

Der Kanton bestätige am Sonntag das auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Exekutive unternehme jedes Jahr eine Studienreise, um den Zusammenhalt zu stärken und mit verschiedenen Personen ins Gespräch zu kommen, wie der Kanton bereits im August mitgeteilt habe.

Tourismus in Korsika

Auf der Insel habe die Exekutive beispielsweise den Bürgermeister von Bastia, die Präsidentin der Tourismusagentur Korsikas, den ehemaligen Präsidenten der Versammlung Korsikas und den Präsidenten der Feuerwehr und Rettungsdienste von Haute-Corse getroffen.

Le Gouvernement valaisan séjourne en Corse à l’occasion de son voyage annuel. Plusieurs visites, ainsi que des rencontres avec des personnalités locales sont prévues au programme.👇https://t.co/dxK65irPgk pic.twitter.com/3QOFNOfr83 — Chancellerie - IVS (@CantonduValais) August 12, 2025

Korsika und das Wallis würden strukturelle Ähnlichkeiten aufweisen, so der Kanton weiter. So habe sich die Walliser Exekutive beispielsweise über Tourismuspolitik, Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Klimawandel, Raumplanung, Waldbrandmanagement, Mobilität und Kulturpolitik ausgetauscht.

15'000 Franken für neun Teilnehmer*innen

Die Gesamtkosten der Reise beliefen sich laut der an Keystone-SDA übermittelten und auch vom «SonntagsBlick» angegebenen Kostenabrechnung auf 15'260 Franken: 8450 Franken für Transportkosten, 4800 Franken für die Unterkunft, 1850 Franken für Verpflegung und 160 Franken für einen Bergführer. Das alles für neun Teilnehmer, nämlich die sechs Staatsräte, den Kanzler und die beiden Vizekanzler.

Aus ökologischen Gründen habe die Exekutive darauf bestanden, die Hinfahrt mit dem Zug bis nach Saint-Raphaël und dann mit dem Segelboot zu absolvieren, heisst es weiter. Für die Rückreise sei hingegen das Flugzeug bevorzugt worden.