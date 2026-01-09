  1. Privatkunden
«Einer für alle, alle für einen» Walliser Staatsrat kämpft bei Rede mit den Tränen

Sven Ziegler

9.1.2026

Nationaler Trauertag: «Einer für alle, alle für einen»

Nationaler Trauertag: «Einer für alle, alle für einen»

Der Walliser Staatsratspräsident Matthias Reynard kämpft während seiner Rede mit den Tränen. Er beschwört die Schweizer Einheit mit den Worten: «Einer für Alle, alle für einen»

09.01.2026

Der Präsident des Walliser Staatsrats Mathias Reynard kämpft bei seiner Rede an der Gedenkfeier von Crans-Montana mit den Tränen. Die Anwesenheit von Staatschefs aus befreundeten Ländern freue ihn.Sie zeige, wie die Schweiz nun agiere: «Einer für alle, alle für einen».

Adrian Kammer

09.01.2026, 14:51

09.01.2026, 14:53

