Walliser Weihnachtsbeleuchtung soll ab 1 Uhr erlöschen

Im Wallis sorgt ein neuer Gesetzesentwurf für Diskussionen: Der Kanton will Lichtverschmutzung verringern – und greift die Weihnachtsbeleuchtung an.

Öffentliche und private Lichter sollen zwischen Mitternacht und 6 Uhr morgens, während der Festzeit bis 1 Uhr, gedimmt oder ausgeschaltet werden.

Damit sind nicht alle einverstanden. Mehr anzeigen

Im Wallis sorgt eine geplante Revision des Umweltschutzgesetzes für Diskussionen – insbesondere wegen der Weihnachtsbeleuchtung. Mit der Anpassung will der Kanton Lichtverschmutzung und Energieverbrach reduzieren, berichtet der «Walliser Bote».

Künftig sollen öffentliche wie privater Beleuchtungen zwischen Mitternacht und sechs Uhr morgens grundsätzlich ausgeschaltet oder zumindest gedimmt werden. Erlaubt bleiben nur Lichter, die aus Sicherheits- oder Funktionsgründen wirklich notwendig sind, so die kantonale Dienststelle für Umwelt (DUW).

Das betrifft auch die Weihnachtsbeleuchtung: Vom ersten Advent bis zum 6. Januar soll sie erlaubt bleiben – jedoch nur bis 1 Uhr nachts. Danach müsse sie bis 6 Uhr ausgeschaltet werden, sagt Yves Degoumois, Adjunkt der DUW, dem «Walliser Boten». Aber: Es handle sich um eine Empfehlung, nicht um ein Verbot. Allerdings handle es sich um eine Empfehlung, nicht um ein Verbot.

Kritik von SVP

Umweltschützer*innen begrüssen die Regelung, von politischer Seite kommt Kritik. Beispielsweise der Walliser Gemeindeverband hält die Umsetzung für praktisch unmöglich: Gemeinden könnten private Gartenlichter oder Hausdekorationen gar nicht kontrollieren.

Auch die SVP Unterwallis ist dagegen. Sie spricht von einem «schockierenden Weihnachtsbeleuchtungsverbot», warnt vor einer «Explosion der Bürokratie» und neuen Nachbarschaftskonflikten. Auch die Mitte Oberwallis äussert im «Walliser Boten» Zweifel, ob die neuen Pflichten für Gemeinden überhaupt praxistauglich seien. Die SP Oberwallis plädiert für noch strengere Zeiten: Reduktion bereits ab 22 Uhr, Dunkelphase von Mitternacht bis sechs Uhr.

Auch andere Kantone halten sich an Rechtsprechung

Ganz neu ist die Debatte allerdings nicht. Bereits 2013 bestätigte das Bundesgericht einen Entscheid des Aargauer Baudepartements, wonach Zierbeleuchtungen grundsätzlich ab 22 Uhr auszuschalten sind, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Weihnachtsbeleuchtungen dürfen demnach zwischen dem ersten Advent und dem 6. Januar höchstens bis 1 Uhr nachts betrieben werden. Zwar ging es im damaligen Fall um eine private Installation, doch das Gericht verwies auf das öffentliche Interesse und den Schutz der Nachbarschaft vor übermässiger Lichtimmission.

Auch andere Kantone orientieren sich an dieser Rechtsprechung. Das Berner Amt für Umweltschutz und Energie teilte auf Anfrage vom «Tages-Anzeiger» mit, viele Menschen empfänden Weihnachtsbeleuchtungen nicht als störend, sondern als Teil der festlichen Tradition. Während der üblichen Advents- und Weihnachtszeit – vom ersten Advent bis zum 6. Januar – dürfen sie daher länger eingeschaltet bleiben. Die vom Bundesgericht festgelegte Obergrenze von 1 Uhr morgens bleibt jedoch bestehen.

Im Wallis ist die Frage noch offen. Die Vernehmlassung zum neuen Umweltschutzgesetz läuft bis Ende 2025, die politische Debatte im Grossen Rat soll im zweiten Halbjahr 2026 folgen.