Sie prägte den Abstimmungskampf Walliserin nach E-ID-Ja: «Ich bin dem Volk dankbar»

Petar Marjanović, Bern

29.9.2025

Vanessa Grand erklärte am Sonntag hocherfreut, wieso ihr die E-ID persönlich viel bedeutet.
Vanessa Grand erklärte am Sonntag hocherfreut, wieso ihr die E-ID persönlich viel bedeutet.
blue News

Die Walliserin Vanessa Grand hat mit ihrem Auftritt in der «Arena» den Abstimmungskampf zur E-ID geprägt. Das knappe Ja sieht sie als kleinen, aber wegweisenden Schritt zu mehr Inklusion.

Petar Marjanović, Bern

29.09.2025, 00:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Walliserin Vanessa Grand fiel im Abstimmungskampf zur E-ID mit einem sehr persönlichen Auftritt in der «Arena» auf.
  • Sie sieht im knappen Ja zur E-ID einen wichtigen Schritt zur Inklusion und bedankt sich bei der Bevölkerung für das Vertrauen.
  • Die digitale Identität verschaffe ihr und vielen anderen mehr Selbstständigkeit und Privatsphäre. 
  • Sie appelliert aber an den Bundesrat, dass die versprochene Freiwilligkeit auch umgesetzt wird.
Mehr anzeigen

Vanessa Grand, Sie haben sich in der SRF-«Arena» prominent für die E-ID ausgesprochen. Ich habe nach Ihrem Auftritt gehört: Ohne Sie hätte es kein «Ja» gegeben. Wie haben Sie den Abstimmungssonntag erlebt?

Ich war ziemlich nervös. Immer wieder fragte ich mich: Kippt es am Ende doch? Hat die Gesellschaft das Vertrauen verloren, sieht sie den Mehrwert nicht? Als das «Ja» kam, fiel mir ein Stein vom Herzen. Noch immer wirkt es fast unwirklich. Es ist ein wichtiger Schritt zur Inklusion.

Niemand hat mit einem Nein gerechnet, aber auch nicht mit einem so knappen Resultat. Wer hat in der Strategie versagt?

Von Versagen würde ich nicht sprechen. Wir leben in einer Zeit, in der Angst ein starkes Mittel ist. Die Gegenseite hat diese Karte sehr geschickt ausgespielt – und Ängste ziehen nun einmal. Wir waren medial vielleicht doch noch zu wenig präsent. Aber es war kein Fehler von uns.

Ich habe mit Menschen mit Behinderungen gesprochen, die von jahrelangem Misstrauen und Enttäuschungen im Kontakt mit dem Staat erzählen. Können Sie nachvollziehen, dass es für manche schwer war, so Ja zu sagen?

Das kann ich nachvollziehen. Auch ich habe grosses Misstrauen und Enttäuschungen gegenüber dem Staat, aber in der Thematik Sozialversicherungen und Inklusion. Die E-ID ist aber etwas anderes: Sie ist kein blosses Versprechen, sondern eine konkrete Verbesserung für alle. Mit dem Ja ist die Politik verpflichtet, sie umzusetzen. Deshalb glaube ich nicht, dass viele aus Misstrauen Nein gestimmt haben.

Vanessa Grand und weitere Personen mit Behinderungen waren am Abstimmungssonntag präsent.
Vanessa Grand und weitere Personen mit Behinderungen waren am Abstimmungssonntag präsent.
blue News

Wie wird die E-ID Ihren Alltag verändern?

Oft bedeutete ein Schaltergang für mich, dass alle mithören konnten – ich musste laut sprechen, weil man mich vom Rollstuhl aus schlecht verstand und diese Barriere eine zusätzliche Distanz zu Schalterangestellten schaffte. Auch konnte ich Formulare nicht selbständig ausfüllen, weil der Schalter zu hoch war. Mit der E-ID kann ich vieles digital, von zuhause aus erledigen. Das bedeutet für mich einen grossen Schritt in Richtung mehr Selbstständigkeit und mehr Privatsphäre. Dafür bin ich der Bevölkerung sehr dankbar.

Die Inklusion ist damit aber nicht abgeschlossen.

Nein, sicher nicht. Darum ist es mir wichtig, die E-ID freiwillig bleibt: Niemand darf gezwungen sein, sie zu nutzen. Und barrierefreie Infrastruktur bleibt zentral. Aber dieser kleine Schritt hat für uns eine grosse Bedeutung. Er zeigt auch ein wachsendes Bewusstsein: Wir alle können älter werden, wir alle können krank oder behindert werden. Das Ja ist ein wichtiges Signal, dass Inklusion vorankommt.

Wo sehen Sie die Vorteile für andere Menschen?

Überall dort, wo Bürokratie Mühe macht. Ein sehbehinderter Kollege etwa setzt beim Unterschreiben leicht das Kreuz an die falsche Stelle, wodurch die Rechtsgültigkeit ganzer Verträge in Frage gestellt werden kann. Andere brauchen Vorlese- oder Übersetzungshilfen. Mit der E-ID können sie das alles von zuhause aus erledigen – ohne die Hürden, die Schaltergänge oft mit sich bringen.

Der Bundesrat wird die E-ID in den nächsten Monaten umsetzen.
Der Bundesrat wird die E-ID in den nächsten Monaten umsetzen.
blue News

Die Gegner sagen: Nach dieser Abstimmung braucht es weitere Verbesserungen. Wird das Thema für Sie weitergehen?

Natürlich. Inklusion endet nie mit einer Abstimmung. Eigentlich müsste man jedes politische Projekt aus der Perspektive von Menschen mit Behinderungen betrachten. Auch die Digitalisierung ist nur ein Teil davon.

Bei so einem knappen Resultat – 50,4 Prozent Ja – welche Hausaufgaben geben Sie dem Bundesrat mit?

Es muss freiwillig bleiben, sicher sein – und staatlich. Das waren die grössten Ängste. Wenn der Bundesrat diese Versprechen hält, gewinnt er Vertrauen. Nicht nur bei der E-ID, sondern auch bei künftigen Projekten.

Vanessa Grand spricht in der «Arena» zur E-ID

Vanessa Grand spricht in der «Arena» zur E-ID

Die Walliserin Vanessa Grand fiel im Abstimmungskampf zur E-ID mit einem sehr persönlichen Auftritt in der «Arena» auf: «Eine E-ID würde Menschen mit Behinderung im Alltag mehr Selbstbestimmung, Teilhabe, Autonomie und Privatsphäre bringen.»

28.09.2025

