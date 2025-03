Waltenschwil Zwei Autos kollidierten in Waltenschwil AG. Bild: BRK News Zwei Personen erlitten bei dem Zusammenstoss lebensgefährliche Verletzungen. Bild: BRK News An den Autos entstand Totalschaden. Bild: BRK News Waltenschwil Zwei Autos kollidierten in Waltenschwil AG. Bild: BRK News Zwei Personen erlitten bei dem Zusammenstoss lebensgefährliche Verletzungen. Bild: BRK News An den Autos entstand Totalschaden. Bild: BRK News

In Waltenschwil AG kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen lebensbedrohlich verletzt wurden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.

tpfi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein schwerer Verkehrsunfall in Waltenschwil AG erlitten beide Lenker schwere Verletzungen.

Sie wurden durch den Aufprall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Die Verletzten wurden mit Rettungshelikoptern in Spitäler transportiert. Mehr anzeigen

Bei einem schwerern Verkehrsunfall am Dienstagabend in Waltenschwil AG haben zwei Personen lebensbedrohliche Verletzungen erlitten. Der Notruf ging um 17.30 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale in Aarau ein, woraufhin Einsatzkräfte schnell vor Ort waren.

Der Unfall geschah an einer Kreuzung ausserhalb des Dorfes, berichtet «20 Minuten». Ein Auto fuhr von einer Nebenstrasse auf die Hauptstrasse und kollidierte seitlich frontal mit einem anderen Fahrzeug. Beide Lenker wurden durch den Aufprall in ihren Fahrzeugen eingeklemmt.

Rettungsmassnahmen und Einsatzkräfte

Die Feuerwehr Wohlen musste mit schwerem Gerät die Türen der Fahrzeuge aufbrechen, um die eingeklemmten Personen zu befreien. Beide Fahrer erlitten schwerste Verletzungen und wurden mit Rettungshelikoptern in Spitäler transportiert.

Um den Unfallort wurde eine weiträumige Umleitung eingerichtet. Mehrere Patrouillen der Kommunal- und Kantonspolizei Aargau, zwei Rettungshelikopter, mehrere Rettungswagen sowie die Feuerwehren von Waltenschwil und Wohlen waren im Einsatz.

Unfalluntersuchung

Die Unfalltechnik der Kantonspolizei Aargau sicherte Spuren und führte Vermessungen durch, um den Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.

Der Redaktor hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.