Wanderer kappt Stacheldraht auf Schwyzer Alp – für bessere Aussicht

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rinder in Lebensgefahr Wanderer kappt Stacheldraht auf Schwyzer Alp – für bessere Aussicht

Sven Ziegler

26.8.2025

Ein Wanderer durchtrennte den Stacheldraht-Zaun auf der Alp. (Symbolbild)
Ein Wanderer durchtrennte den Stacheldraht-Zaun auf der Alp. (Symbolbild)
KEYSTONE

Auf der Alp Obersihl im Kanton Schwyz hat ein Wanderer einen Stacheldrahtzaun durchtrennt – offenbar, um die Aussicht zu geniessen. Für die Rinder auf der Weide hätte das lebensgefährlich enden können.

Sven Ziegler

26.08.2025, 11:17

26.08.2025, 11:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf einer Alp im Kanton Schwyz wurde ein Stacheldrahtzaun durchtrennt.
  • Der Zaun schützt Rinder vor einem gefährlichen Abgrund.
  • Landwirte und Wanderverbände mahnen mehr Achtsamkeit in den Bergen an.
Mehr anzeigen

Ein Vorfall auf der Alp Obersihl sorgt bei den Bewirtschaftern für Kopfschütteln: Ein Wanderer hat den Stacheldraht durchtrennt, der die Rinder vor einem Abgrund sichern sollte. Darauf machte Josef Schelbert in einem Leserbrief aufmerksam, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Der Sohn des Landwirts, der die Tiere betreut, bemerkte den fehlenden Zaunabschnitt rechtzeitig. «Der Stacheldraht wird da aus gutem Grund angebracht. Und zwar zum Schutze unserer Rinder», so Schelbert. Nur wenige Meter hinter dem Zaun fällt das Gelände steil mehrere Hundert Meter ins Klöntal ab.

Humor trotz Ärger über Vandalismus

Warum der Draht entfernt wurde, ist unklar. Schelbert vermutet, jemand habe «die Füsse nicht lüpfen wollen», um den Zaun zu übersteigen – und die Aussicht ungehindert geniessen zu können. Glücklicherweise blieben die Tiere fern vom Abgrund.

Es sei nicht der erste Vorfall, so Schelbert. Schon früher hätten Unbekannte Zaunpfeiler verbrannt, die mühsam auf die Alp getragen worden seien. Mit Galgenhumor meint er: «Die alten Pfähle dürften sie ja gerne verbrennen, die braucht niemand mehr. Nur müsste man noch unterscheiden, welche gebraucht und welche nagelneu aussehen.»

Wanderwege-Verband mahnt Achtsamkeit an

Beim Verein Schweizer Wanderwege sind derartige Vorfälle bislang kaum bekannt, wie der «Bote der Urschweiz» weiter schreibt. «Es kommt oft vor, dass Wanderer vergessen, den Elektrodraht wieder einzuhaken. Aber dass jemand absichtlich Zäune beschädigt, ist uns nicht bekannt», sagt Stefan Gwerder, Leiter der Geschäftsstelle.

Sowohl die Alpbewirtschafter als auch die Wanderorganisation appellieren an die Vernunft der Berggänger. «Geschätzte Wanderer, bitte lasst sämtliche Zäune, wie sie sind. Diese sind nicht als Schikane gedacht, sondern zum Schutze unserer Tiere und auch zum Schutze für euch selber», so Schelbert gegenüber dem «Boten».

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Älpler im Kanton Uri: «Vorletztes Wochenende waren es 53 Zelte» – Fluch und Segen der Bergtouristen

Die Wanderroute zum Seewlisee im Kanton Uri war einst ein Geheimtipp – doch wegen Social Media wird die Idylle zunehmend zur Kulisse für Massenansturm, Müll und Missachtung.

16.07.2025

Mehr aus der Schweiz

Einsatz im Stream. Jetzt wird das abgestürzte Flugzeug aus Vierwaldstättersee geborgen

Einsatz im StreamJetzt wird das abgestürzte Flugzeug aus Vierwaldstättersee geborgen

7000 Franken weg. Swiss-Rückzahlung verschwindet im Nirgendwo – Mutter verzweifelt

7000 Franken wegSwiss-Rückzahlung verschwindet im Nirgendwo – Mutter verzweifelt

Schiers GR. Rennvelofahrer (28) kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Schiers GRRennvelofahrer (28) kollidiert mit Auto – schwer verletzt

Meistgelesen

Kiews neue «Wunderwaffe» hat das Zeug, den Krieg zu verändern
Kleine Versäumnisse, grosse Folgen – diese AHV-Fallen solltest du kennen
Wie gesund ist er noch? Detail auf Trump-Foto sorgt für Spekulationen
Wanderer kappt Stacheldraht auf Schwyzer Alp – für bessere Aussicht
Jetzt wird das abgestürzte Flugzeug aus Vierwaldstättersee geborgen