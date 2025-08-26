Wanderer kappt Stacheldraht auf Schwyzer Alp – für bessere Aussicht

Ein Wanderer durchtrennte den Stacheldraht-Zaun auf der Alp. (Symbolbild) KEYSTONE

Auf der Alp Obersihl im Kanton Schwyz hat ein Wanderer einen Stacheldrahtzaun durchtrennt – offenbar, um die Aussicht zu geniessen. Für die Rinder auf der Weide hätte das lebensgefährlich enden können.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einer Alp im Kanton Schwyz wurde ein Stacheldrahtzaun durchtrennt.

Der Zaun schützt Rinder vor einem gefährlichen Abgrund.

Landwirte und Wanderverbände mahnen mehr Achtsamkeit in den Bergen an. Mehr anzeigen

Ein Vorfall auf der Alp Obersihl sorgt bei den Bewirtschaftern für Kopfschütteln: Ein Wanderer hat den Stacheldraht durchtrennt, der die Rinder vor einem Abgrund sichern sollte. Darauf machte Josef Schelbert in einem Leserbrief aufmerksam, wie der «Bote der Urschweiz» berichtet.

Der Sohn des Landwirts, der die Tiere betreut, bemerkte den fehlenden Zaunabschnitt rechtzeitig. «Der Stacheldraht wird da aus gutem Grund angebracht. Und zwar zum Schutze unserer Rinder», so Schelbert. Nur wenige Meter hinter dem Zaun fällt das Gelände steil mehrere Hundert Meter ins Klöntal ab.

Humor trotz Ärger über Vandalismus

Warum der Draht entfernt wurde, ist unklar. Schelbert vermutet, jemand habe «die Füsse nicht lüpfen wollen», um den Zaun zu übersteigen – und die Aussicht ungehindert geniessen zu können. Glücklicherweise blieben die Tiere fern vom Abgrund.

Es sei nicht der erste Vorfall, so Schelbert. Schon früher hätten Unbekannte Zaunpfeiler verbrannt, die mühsam auf die Alp getragen worden seien. Mit Galgenhumor meint er: «Die alten Pfähle dürften sie ja gerne verbrennen, die braucht niemand mehr. Nur müsste man noch unterscheiden, welche gebraucht und welche nagelneu aussehen.»

Wanderwege-Verband mahnt Achtsamkeit an

Beim Verein Schweizer Wanderwege sind derartige Vorfälle bislang kaum bekannt, wie der «Bote der Urschweiz» weiter schreibt. «Es kommt oft vor, dass Wanderer vergessen, den Elektrodraht wieder einzuhaken. Aber dass jemand absichtlich Zäune beschädigt, ist uns nicht bekannt», sagt Stefan Gwerder, Leiter der Geschäftsstelle.

Sowohl die Alpbewirtschafter als auch die Wanderorganisation appellieren an die Vernunft der Berggänger. «Geschätzte Wanderer, bitte lasst sämtliche Zäune, wie sie sind. Diese sind nicht als Schikane gedacht, sondern zum Schutze unserer Tiere und auch zum Schutze für euch selber», so Schelbert gegenüber dem «Boten».