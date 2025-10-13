  1. Privatkunden
Absturz in Samedan GR Wanderer nach Handy-Ortung tot aufgefunden

Sven Ziegler

13.10.2025

Heute wurde ein seit gestern Nachmittag in Samedan vermisster Wanderer im Gebiet Senda Alp Ota tot aufgefunden.
Heute wurde ein seit gestern Nachmittag in Samedan vermisster Wanderer im Gebiet Senda Alp Ota tot aufgefunden.
Kapo GR

Ein 55-jähriger Mann, der seit Sonntag in Samedan GR vermisst wurde, ist am Montagmorgen tot aufgefunden worden. Die Rega entdeckte den Leichnam im Gebiet Senda Alp Ota auf rund 2200 Metern über Meer.

Redaktion blue News

13.10.2025, 16:44

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 55-jähriger Wanderer galt seit Sonntagnachmittag in Samedan als vermisst.
  • Die Rega entdeckte ihn am Montagmorgen tot im Gebiet Senda Alp Ota.
  • Polizei und Staatsanwaltschaft klären nun die Umstände des Absturzes.
Mehr anzeigen

Die Kantonspolizei Graubünden erhielt am Sonntagabend kurz vor 23 Uhr die Meldung, dass ein Wanderer aus Samedan vermisst werde. Laut den Angehörigen hatte der letzte Kontakt mit dem 55-Jährigen kurz nach 13 Uhr stattgefunden. Danach blieb er nicht mehr erreichbar.

Noch in der Nacht startete die Rega zwei Suchflüge, die jedoch erfolglos blieben. Parallel dazu leitete die Polizei eine Notsuche über das Mobiltelefon des Vermissten ein. Aufgrund der Handyortung führte die Rega am frühen Montagmorgen einen weiteren Flug durch.

Gegen 7 Uhr entdeckte die Crew den Vermissten im Gebiet Senda Alp Ota auf etwa 2200 Metern Höhe. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät – er konnte nur noch tot geborgen werden.

Die Kantonspolizei Graubünden untersucht nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die genauen Umstände des Absturzes, der zum Tod des Wanderers führte.

