Zwei Wanderer sind im Val Sumvitg im Kanton Graubünden bei einer Begegnung mit Herdenschutzhunden leicht verletzt worden. Sie wurden von der Rega zur Kontrolle ins Spital nach Ilanz geflogen.

Im Val Sumvitg GR ist es am Montagmittag zu einem Zwischenfall zwischen zwei Wanderern und Herdenschutzhunden gekommen. Die Rega musste die beiden später ins Spital fliegen.

Darum geht’s Im Val Sumvitg kam es am Montagmittag zu einem Zwischenfall zwischen zwei Wanderern und Herdenschutzhunden.

Ein Wanderer stürzte dabei rund zehn Meter einen Abhang hinunter, beide Männer wurden leicht verletzt.

Die Rega flog sie zur Kontrolle ins Spital nach Ilanz, die Umstände werden abgeklärt. Zusammenfassung erstellt mit

Im Val Sumvitg GR ist es am Montagmittag zu einem Zwischenfall zwischen zwei Wanderern und Herdenschutzhunden gekommen. Die beiden Männer wurden zur Kontrolle mit der Rega ins Spital nach Ilanz geflogen.

Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, waren die beiden aus Deutschland stammenden Wanderer im Alter von 22 und 21 Jahren von der Fuorcla da Cavel talwärts in Richtung Run Sut unterwegs. Dort kam es zu einer Begegnung mit zwei Herdenschutzhunden.

In der Folge rutschte einer der Wanderer rund zehn Meter einen Abhang hinunter und verletzte sich leicht. Auch der zweite Wanderer erlitt leichte Verletzungen.

Abklärungen laufen

Eine Rega-Crew brachte die beiden Männer mit Unterstützung eines Rettungsspezialisten Helikopter des Schweizer Alpen-Clubs ins Spital nach Ilanz. Die genauen Umstände des Vorfalls werden nun zusammen mit dem Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit abgeklärt.