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Dent de Lys FR Tödlicher Absturz – Wanderer stürzt 200 Meter in die Tiefe

SDA

24.4.2026 - 08:36

Die Kantonspolizei Freiburg informierte über den Unfall am Donnerstag.
Die Kantonspolizei Freiburg informierte über den Unfall am Donnerstag.
Kantonspolizei Freiburg

Beim Abstieg vom Dent de Lys im Kanton Freiburg ist ein 30-jähriger Wanderer tödlich verunfallt. Er stürzte rund 200 Meter in die Tiefe.

Keystone-SDA

24.04.2026, 08:36

24.04.2026, 08:37

Ein Wanderer ist am Donnerstag beim Abstieg vom Dent de Lys im Kanton Freiburg tödlich verunfallt. Der 30-jährige Freiburger sei rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt, teilte die Kantonspolizei am Freitag mit. Er habe von der Rega nur noch tot geborgen werden können.

Der Wanderer war am Nachmittag mit einem 28-jährigen Mann aus dem Kanton Waadt vom 2014 Meter hohen Dent de Lys Richtung Sciernes d'Albeuve FR unterwegs. Wieso er verunfallte, war am Freitagmorgen nicht geklärt. Die Alpinermittler der Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft würden den Unfall untersuchen, hiess es in der Mitteilung.

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