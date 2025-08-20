  1. Privatkunden
Wanderer (64) stürzt am Speer rund 50 Meter in den Tod 

SDA

20.8.2025 - 09:18

Im Einsatz stand nebst der Kantonspolizei St. Gallen auch die Rega.
Symbolbild: Kantonspolizei St. Gallen
Symbolbild: Kantonspolizei St. Gallen

Auf dem Speer hat sich am Dienstag ein tödlicher Bergunfall ereignet. Ein 64-jähriger Wanderer stürzte rund 50 Meter in die Tiefe.

Keystone-SDA

20.08.2025, 09:18

Ein 64-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag auf einem Bergwanderweg am Speer rund 50 Meter in die Tiefe gestürzt. Der in der Region wohnhafte Schweizer verletzte sich dabei tödlich.

Der Wanderer sei vom Speer talwärts in Richtung Vorderwengi unterwegs gewesen, teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Mittwoch mit. Im Einsatz standen Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, die Rega und die alpine Rettung Ostschweiz.

