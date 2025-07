Ein 68-jähriger Wanderer stürzte auf dem Pilatus ab. (Archivbild) sda

Am Sonntagmittag stürzt ein 68‑jähriger Wanderer am Tomlishorn beim Pilatus 100 Meter ab. Wie durch ein Wunder überlebt er schwer verletzt. Die Rega fliegt ihn ins Spital, die Polizei ermittelt die Ursache.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wanderer (68) fällt beim Tomlishorn rund 100 Meter in die Tiefe.

Er erleidet lebensbedrohliche Verletzungen, überlebt aber.

Rega, Kantonspolizei und Care Team Luzern im Einsatz. Mehr anzeigen

Ein dramatischer Unfall am Pilatus endete am Sonntagmittag mit einem kleinen Wunder. Ein 68‑jähriger Mann war mit drei Begleitpersonen im Bereich Tomlishorn unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen vom Wanderweg abkam und rund 100 Meter in steiles Gelände stürzte.

Trotz der enormen Fallhöhe überlebte der Mann, erlitt jedoch lebensbedrohliche Verletzungen. Die alarmierte Rega rückte mit einem Rettungshelikopter aus und brachte den Verunglückten umgehend in ein Spital. Vor Ort standen ausserdem die Kantonspolizei Obwalden sowie das Care Team Luzern im Einsatz, um Angehörige und Begleiter zu betreuen.

Die Behörden klären nun gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Obwalden, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor.