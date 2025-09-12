Die Rega stand über mehrere Stunden im Einsatz. Rega

Im Waadtländer Muveran-Gebiet ist am Donnerstag ein Wanderer in Not geraten. Nach einem Sturz in ein Bachbett blieb er vor einer Felswand blockiert. Wegen dichten Nebels musste die Rega mit einer Bergrettungskolonne zusammenarbeiten – die Mission dauerte mehrere Stunden.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Wanderer stürzte am Donnerstag rund 80 Meter in ein Bachbett und blieb vor einer Felswand blockiert.

Wegen dichten Nebels konnte die Rega nicht direkt eingreifen und setzte eine Bergrettungskolonne ein.

Nach einer mehrstündigen Aktion wurde der Mann unverletzt evakuiert und brauchte keine Hospitalisierung. Mehr anzeigen

Ein Wanderer ist am Donnerstag im Gebiet des Muveran (VD) in eine gefährliche Lage geraten. Der Mann war am Vormittag auf dem Weg von der Frête de Saille in Richtung Pont de Nant unterwegs, als er rund 80 Meter in ein Bachbett stürzte. Anschliessend versuchte er, weiter ins Tal abzusteigen. Nach etwa 200 Metern stand er jedoch vor einer unüberwindbaren Felswand und setzte gegen 11.30 Uhr einen Notruf ab.

Dichter Nebel verhinderte eine direkte Rettung per Helikopter. Stattdessen setzte die Rega die Bergrettungskolonne Bex-Gryon-Lavey-Ollon ein. Ein Helikopter brachte das sechsköpfige Team, darunter einen Mediziner, auf rund 1900 Meter Höhe – unterhalb der Nebelgrenze. Von dort aus marschierten die Retter fast eineinhalb Stunden bis zum Verunfallten.

Um den Mann zu erreichen, mussten die Spezialisten über 300 Meter abseilen und eine schwierige Deskalade bewältigen. Am Einsatzort erhielt der durchnässte Wanderer zunächst trockene Kleidung und wurde mit einem Seilsystem gesichert. Anschliessend konnten ihn die Retter zurück zum Wanderweg bringen.

Erst unterhalb des Nebels war der Einsatz eines Rettungshelikopters wieder möglich. Der Wanderer wurde nach Pont de Nant ausgeflogen und dort vom Notarzt untersucht. Glück im Unglück: Eine Hospitalisierung war nicht nötig.