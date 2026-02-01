  1. Privatkunden
Zweifel an Einkommensangaben War die Kaution für Jacques Moretti zu niedrig?

Oliver Kohlmaier

1.2.2026

Jacques Moretti und seine Ehefrau betrieben gemeinsam die Unglücksbar «Le Constellation».
Jacques Moretti und seine Ehefrau betrieben gemeinsam die Unglücksbar «Le Constellation».
Alessandro Della Valle/Keystone/dpa (Archivbild)

Die Angaben der Morettis über ihr Einkommen stimmen laut einem Medienbericht nicht mit den Daten der aktuellen Steuererklärung überein. War die Kaution für Jacques Moretti womöglich zu niedrig angesetzt?

Redaktion blue News

01.02.2026, 17:36

01.02.2026, 17:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Einem Medienbericht zufolge stimmen die Angaben zum Einkommen des Betreiber-Ehepaares Moretti nicht mit den aktuellen Steuerdaten überein.
  • Im Jahr 2024 hatte das Paar demnach monatlich doppelt so viel Geld zur Verfügung gehabt wie bei der Staatsanwaltschaft angegeben.
  • Die angesetzte Kaution in Höhe von 200'000 Franken könne deshalb womöglich zu niedrig gewesen sein.
Mehr anzeigen

Seine Entlassung stiess nicht nur in der Schweiz auf Unverständnis: Am vorvergangenen Freitag hob das Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft von Barbetreiber Jacques Moretti auf. Es wurden Ersatzmassnahmen angeordnet, unter anderem eine Kaution von 200'000 Franken.

Doch war dieser Betrag womöglich zu niedrig angesetzt?

Denn laut einem Bericht der «SonntagsZeitung» stimmen die Aussagen von Barbetreiber Jacques Moretti zum Einkommen von ihm und seiner Frau  nicht mit der aktuellsten Steuererklärung überein. 

Moretti gab der Walliser Staatsanwaltschaft demnach an, er und seine Frau verdienten pro Monat 10'000 Franken und hätten nicht viel Vermögen. Zur der Einvernahme kam es im Rahmen der Ermittlungen zur Brandkatastrophe in der von den Morettis betriebenen Bar «Le Constellation» in Crans-Montana. 41 Menschen kamen beim Inferno oder später im Spital ums Leben. 115 Personen wurden verletzt, viele von ihnen schwer.

Tragödie in Crans-Montana VS. 18-jähriger Schweizer im Spital verstorben – Zahl der Todesopfer steigt auf 41

Tragödie in Crans-Montana VS18-jähriger Schweizer im Spital verstorben – Zahl der Todesopfer steigt auf 41

Einkommen 2024 doppelt so hoch wie angegeben

Im Jahr 2024 habe das Paar monatlich doppelt so viel Geld zur Verfügung gehabt wie angegeben, schreibt die «SonntagsZeitung» unter Berufung auf die Steuererklärung. Demnach verdiente Jessica Moretti im Jahr 2024 für ihre Tätigkeit im «Le Constellation» netto 128'000 Franken sowie im Restaurant Senso 124'000 Franken. Ihr Mann hingegen habe sich keinen Lohn auszahlen lassen. Somit hätte das Ehepaar monatlich etwa doppelt so viel Geld zur Verfügung gehabt wie Moretti vor der Staatsanwaltschaft angegeben habe.

Da diese Steuererklärung erst im Dezember 2025 eingegangen sei, könne es laut der Zeitung sein, dass sich das Gericht auf die Zahlen der Steuererklärung 2023 berief.

Auffällig ist dem Bericht zufolge weiterhin, dass eine Wohnung im französischen Cannes, die die Morettis besitzen, in den Steuerunterlagen jahrelang nicht auftauchte. Zudem sei der Wert eines Appartements in Paris lediglich mit «ein paar Tausend Franken» deklariert worden.

Mehr zum Thema

Tragödie geschah vor einem Monat. Brandkatastrophe von Crans-Montana – ein chronologischer Rückblick

Tragödie geschah vor einem MonatBrandkatastrophe von Crans-Montana – ein chronologischer Rückblick

Kritik an der Ermittlung. Jetzt äussert sich Bundespräsident Parmelin zur Kritik aus Italien

Kritik an der ErmittlungJetzt äussert sich Bundespräsident Parmelin zur Kritik aus Italien

Brandschutz in Crans-Montana. «Früher hätte die Feuerpolizei selbst mit Feuerzeug die Brandgefahr getestet»

Brandschutz in Crans-Montana«Früher hätte die Feuerpolizei selbst mit Feuerzeug die Brandgefahr getestet»

