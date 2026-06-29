Eine trans Frau wurde im Berner Marzilibad aus dem Frauenbereich «Paradiesli» rausgeworfen. Nun räumt die Stadt Bern ein: Der Entscheid war falsch.

Darum geht’s Die Stadt Bern entschuldigt sich bei einer Frau, die am Sonntag auf Anweisung des Badbetriebs von der Polizei aus dem Frauenbereich «Paradiesli» im Marzilibad weggebracht wurde.

Die betroffene Person erfüllte laut Stadt die geltenden Zutrittsregeln: Zugang haben alle Personen, die sich als Frau identifizieren und als Frau leben.

Die Stadt will die Zugangsregeln künftig öffentlich klarer kommunizieren und das Anlagepersonal im Umgang mit geschlechtsspezifischen Schutzräumen schulen lassen.

Die Stadt Bern räumt einen Fehler ein: Eine trans Frau wurde am Sonntagabend aus dem Frauenbereich «Paradiesli» im Freibad Marzili weggewiesen – zu Unrecht, wie die Direktion für Bildung, Soziales und Sport nun festhält. Sie entschuldigt sich bei der betroffenen Frau.

Auslöser war ein Konflikt nach einer transfeindlicher Beschwerde: Einzelne Besucherinnen störten sich an der Anwesenheit der trans Frau, weil sie sie aufgrund «bestimmter körperlicher Merkmale» nicht als Frau wahrnahmen. Andere solidarisierten sich mit ihr. Als die Lage eskalierte, rief die Leitung des Marzili-Bads die Polizei – ein Entscheid, den die Stadt im Nachhinein als falsch bezeichnet.

Laut Augenzeuginnen wurde die Frau beim Polizeieinsatz zu Boden gebracht, in Handschellen abgeführt und erlitt Schürfwunden und Hämatome.

Die Kantonspolizei Bern schilderte den Ablauf anders: Die Frau habe sich den polizeilichen Massnahmen «aktiv widersetzt». Im Verlauf des Einsatzes wurde zudem eine Polizistin von einer unbekannten Person tätlich angegriffen und «leicht verletzt». Die betroffene Frau wurde nach Abklärungen wieder entlassen. Was «leicht verletzt» bedeutet, wollte die Polizeisprecherin trotz wiederholter Nachfrage nicht beantworten.

Paradiesli ist FKK-Bereich

Dabei hätte die Wegweisung gar nicht erst erfolgen dürfen: Die Frau erfüllte die geltenden Zutrittsregeln vollständig. Zugang zum «Paradiesli» – einem baulich abgetrennten, freiwilligen FKK-Bereich im südöstlichen Teil des Freibads – haben alle Personen, die sich als Frau identifizieren und als Frau leben.

Im Zweifelsfall ist laut interner Orientierungshilfe das amtliche Geschlecht im Ausweis massgebend. Gemäss Informationen von blue News war die betroffene Frau im Personenregister als Frau eingetragen.

Das Marzilibad ist eine städtische Einrichtung. Eine Wegweisung aufgrund der Geschlechtsidentität hätte einer gesetzlichen Grundlage bedurft.

Stadt kündigt Massnahmen an

Als Konsequenz will die Stadt die Zutrittsregeln künftig klarer kommunizieren: Ein öffentlicher Leitfaden soll sowohl vor Ort als auch online über den Zugang zum «Paradiesli» informieren. Das Anlagepersonal wird in den nächsten Tagen durch das Präsenz- und Präventionsteam «Taktvoll» unterstützt und gezielt im Umgang mit geschlechtsspezifischen Schutzräumen geschult.

Nach dem Einsatz formierte sich auf dem Waisenhausplatz eine Solidaritätskundgebung, die friedlich durch die Berner Innenstadt zog. Die Kantonspolizei sprach in einer ersten Mitteilung von einer «unbewilligten» Kundgebung, deutete aber im Verlauf des Tages an, dass man sich unsicher sei, ob die Demonstration wirklich unbewilligt war.