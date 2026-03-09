So starke Dominanz gab es noch nie – warum die Linke in Zürich so stark ist

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Politologe erklärt das Wahlergebnis So starke Dominanz gab es noch nie – warum die Linke in Zürich so stark ist

Noemi Hüsser

9.3.2026

Përparim Avdili am Sonntag im Zürcher Stadthaus. Der FDP-Politiker hat die Wahl in den Stadtrat verpasst.
Përparim Avdili am Sonntag im Zürcher Stadthaus. Der FDP-Politiker hat die Wahl in den Stadtrat verpasst.
Keystone

Sieben von neun Sitzen im Zürcher Stadtrat gehen künftig an SP und Grüne. Politologe Sean Müller erklärt, weshalb die FDP trotz teuren Wahlkampfs verlor und wieso bekannte Kandidierende eine wichtige Rolle spielten.

Noemi Hüsser

09.03.2026, 17:03

09.03.2026, 17:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die linke Mehrheit im Zürcher Stadtrat wurde auf 7 von 9 Sitzen ausgebaut: Die Grünen gewannen einen zusätzlichen Sitz und die FDP fiel erstmals seit rund 30 Jahren auf nur noch einen Sitz zurück.
  • Politologe Sean Müller spricht von einer historisch starken Dominanz der klassischen Linken.
  • Er erklärt den Erfolg der Linken unter anderem mit bekannten Kandidat*innen wie Balthasar Glättli und Céline Widmer.
Mehr anzeigen

In der Stadt Zürich wurde am Sonntag nicht nur abgestimmt, sondern auch gewählt – mit einem klaren Resultat: Die Zürcher Stadtregierung bleibt fest in linker Hand.

Im Stadtrat konnte die Linke ihre Mehrheit sogar ausbauen und hält nun sieben der neun Sitze. Die Grünen kommen neu auf drei Sitze, einen mehr als bisher. Dieser Gewinn ging auf Kosten der FDP. «Die FDP hatte zuletzt 1986 bis 92 nur einen Sitz im Stadtrat, seither schaffte sie es – mit Ausnahme von 2013/14 – immer auf zwei», sagt Politologe Sean Müller von der Universität Bern im Gespräch mit blue News. Nun fällt sie erstmals seit rund 35 Jahren wieder auf einen Sitz zurück. Spitzenkandidat und Präsident der Stadtzürcher FDP, Përparim Avdili, der auch für das Stadtpräsidium kandidierte, verpasste den Einzug in den Stadtrat knapp.

Zum Experten
zvg

Sean Müller ist Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Bern. Er ist spezialisiert auf Schweizer und vergleichenden Föderalismus, Territorialpolitik und direkte Demokratie.

«Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass man eine so starke klassische linke Dominanz hat», sagt Müller. Zwar habe es bereits früher ähnliche Konstellationen gegeben – etwa 1946 bis 49, als fünf SP-Stadträte mit einem Kommunisten regierten, oder 2013/14 mit vier SP, zwei Grünen und Richard Wolff von der Alternativen Liste. 2014 eroberte die FDP aber ihren zweiten Sitz wieder zurück. Eine so starke linke Dominanz während voraussichtlich vier Jahren sei deshalb bemerkenswert.

Auf den ersten Blick mag der Unterschied zwischen sechs und sieben linken Sitzen im Stadtrat gering erscheinen. «Wenn eine Seite bereits die Mehrheit hat, spielt diese eine zusätzliche Person nicht die ganz grosse Rolle», sagt Müller. Dennoch habe die zusätzliche Mehrheit eine gewisse Wirkung – nach aussen, aber auch politisch. Für einzelne Projekte lasse sich so einfacher eine Mehrheit finden.

Die Wahlen zeigen laut Müller aber vor allem, wie stark Personenwahlen funktionieren. Mit Balthasar Glättli und Céline Widmer traten für die Grünen und die SP zwei national bekannte Politiker*innen an, die beide im Nationalrat sitzen und damit mit einem grossen Bekanntheitsvorsprung in den Wahlkampf starteten. «Wenn man jemanden kennt, wählt man sie eher, deswegen redet man auch vom Bisherigenbonus», sagt Müller.

Für Linke ist Schritt in Stadtregierung ein Aufstieg

Solche bekannten Persönlichkeiten gebe es zwar grundsätzlich auf beiden politischen Seiten. Doch für linke Parteien sei es derzeit einfacher, profilierte Kandidat*innen aufzustellen. Der Wechsel vom nationalen Parlament in die Exekutive einer Stadt werde von linken Politiker*innen eher als Aufstieg wahrgenommen, während er für bürgerliche Politiker*innen eher einem Abstieg gleiche. «Eine nationale linke Politikerin kann in der Exekutive einer Stadt mehr bewegen, im nationalen Parlament ist sie meist in der Minderheit», erklärt Müller. Für die Linke sei dieser Schritt deshalb aktuell attraktiver.

Heimliche Abstimmungssieger. Zwei Strategen retteten die SRG ohne Auftrag und ohne Geld

Heimliche AbstimmungssiegerZwei Strategen retteten die SRG ohne Auftrag und ohne Geld

Das erklärt zwar teilweise, warum die FDP trotz intensiver und teurer Wahlkampagne im Stadtrat keinen Erfolg hatte. Ganz so dramatisch, wie es auf den ersten Blick scheint, ist die Lage für die Bürgerlichen aber nicht. Im Zürcher Gemeinderat zeigt sich ein differenzierteres Bild: Die Linken konnten zwar ihre Mehrheit halten, doch die SVP und die FDP legten jeweils zwei Sitze zu. «Es hätte für die FDP also noch viel schlimmer ausgehen können», sagt Müller.

Betrachtet man nicht nur Zürich, sondern Schweizer Städte generell, sei die FDP oft sogar die am stärksten vertretene Partei. Ein Beispiel dafür sei etwa der Kanton Basel-Stadt. «Die Bürgerlichen können in Städten also durchaus noch etwas bewirken», sagt Müller.

Mehr aus dem Ressort

Urs Wehrli: «Ich bin wirklich erleichtert»

Urs Wehrli: «Ich bin wirklich erleichtert»

Urs Wehrli von «Ursus und Nadeschkin» zeigt sich im Interview mit blue News erleichtert über das Abstimmungsergebnis. «Die SRG steht unter Beobachtung, aber so geht es nicht», sagt er.

08.03.2026

Meistgelesen?

Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung
Iran greift Nato-Mitglied Türkei erneut an +++ Israel soll brutalen Kriegsstoff eingesetzt haben
Expertin warnt vor einer drohenden Krise, die auch uns schwer treffen wird
So starke Dominanz gab es noch nie – warum die Linke in Zürich so stark ist
Individualbesteuerung beschlossen – doch erst jetzt wollen alle wissen, was sie zahlen

Mehr News aus der Schweiz

Bundesfinanzen. Entlastungspaket für den Bundeshaushalt nimmt Form an

BundesfinanzenEntlastungspaket für den Bundeshaushalt nimmt Form an

«Kein Thema» für den Bundesrat. Rösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung

«Kein Thema» für den BundesratRösti bleibt nach Volksentscheid hart: Keine Rücknahme der Serafe-Senkung

«Hat mich vorher nicht interessiert». Individualbesteuerung beschlossen – doch erst jetzt wollen alle wissen, was sie zahlen

«Hat mich vorher nicht interessiert»Individualbesteuerung beschlossen – doch erst jetzt wollen alle wissen, was sie zahlen