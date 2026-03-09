So starke Dominanz gab es noch nie – warum die Linke in Zürich so stark ist

Përparim Avdili am Sonntag im Zürcher Stadthaus. Der FDP-Politiker hat die Wahl in den Stadtrat verpasst. Keystone

Sieben von neun Sitzen im Zürcher Stadtrat gehen künftig an SP und Grüne. Politologe Sean Müller erklärt, weshalb die FDP trotz teuren Wahlkampfs verlor und wieso bekannte Kandidierende eine wichtige Rolle spielten.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die linke Mehrheit im Zürcher Stadtrat wurde auf 7 von 9 Sitzen ausgebaut: Die Grünen gewannen einen zusätzlichen Sitz und die FDP fiel erstmals seit rund 30 Jahren auf nur noch einen Sitz zurück.

Politologe Sean Müller spricht von einer historisch starken Dominanz der klassischen Linken.

Er erklärt den Erfolg der Linken unter anderem mit bekannten Kandidat*innen wie Balthasar Glättli und Céline Widmer. Mehr anzeigen

In der Stadt Zürich wurde am Sonntag nicht nur abgestimmt, sondern auch gewählt – mit einem klaren Resultat: Die Zürcher Stadtregierung bleibt fest in linker Hand.

Im Stadtrat konnte die Linke ihre Mehrheit sogar ausbauen und hält nun sieben der neun Sitze. Die Grünen kommen neu auf drei Sitze, einen mehr als bisher. Dieser Gewinn ging auf Kosten der FDP. «Die FDP hatte zuletzt 1986 bis 92 nur einen Sitz im Stadtrat, seither schaffte sie es – mit Ausnahme von 2013/14 – immer auf zwei», sagt Politologe Sean Müller von der Universität Bern im Gespräch mit blue News. Nun fällt sie erstmals seit rund 35 Jahren wieder auf einen Sitz zurück. Spitzenkandidat und Präsident der Stadtzürcher FDP, Përparim Avdili, der auch für das Stadtpräsidium kandidierte, verpasste den Einzug in den Stadtrat knapp.

Zum Experten zvg Sean Müller ist Dozent für Politikwissenschaft an der Universität Bern. Er ist spezialisiert auf Schweizer und vergleichenden Föderalismus, Territorialpolitik und direkte Demokratie.

«Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass man eine so starke klassische linke Dominanz hat», sagt Müller. Zwar habe es bereits früher ähnliche Konstellationen gegeben – etwa 1946 bis 49, als fünf SP-Stadträte mit einem Kommunisten regierten, oder 2013/14 mit vier SP, zwei Grünen und Richard Wolff von der Alternativen Liste. 2014 eroberte die FDP aber ihren zweiten Sitz wieder zurück. Eine so starke linke Dominanz während voraussichtlich vier Jahren sei deshalb bemerkenswert.

Auf den ersten Blick mag der Unterschied zwischen sechs und sieben linken Sitzen im Stadtrat gering erscheinen. «Wenn eine Seite bereits die Mehrheit hat, spielt diese eine zusätzliche Person nicht die ganz grosse Rolle», sagt Müller. Dennoch habe die zusätzliche Mehrheit eine gewisse Wirkung – nach aussen, aber auch politisch. Für einzelne Projekte lasse sich so einfacher eine Mehrheit finden.

Die Wahlen zeigen laut Müller aber vor allem, wie stark Personenwahlen funktionieren. Mit Balthasar Glättli und Céline Widmer traten für die Grünen und die SP zwei national bekannte Politiker*innen an, die beide im Nationalrat sitzen und damit mit einem grossen Bekanntheitsvorsprung in den Wahlkampf starteten. «Wenn man jemanden kennt, wählt man sie eher, deswegen redet man auch vom Bisherigenbonus», sagt Müller.

Für Linke ist Schritt in Stadtregierung ein Aufstieg

Solche bekannten Persönlichkeiten gebe es zwar grundsätzlich auf beiden politischen Seiten. Doch für linke Parteien sei es derzeit einfacher, profilierte Kandidat*innen aufzustellen. Der Wechsel vom nationalen Parlament in die Exekutive einer Stadt werde von linken Politiker*innen eher als Aufstieg wahrgenommen, während er für bürgerliche Politiker*innen eher einem Abstieg gleiche. «Eine nationale linke Politikerin kann in der Exekutive einer Stadt mehr bewegen, im nationalen Parlament ist sie meist in der Minderheit», erklärt Müller. Für die Linke sei dieser Schritt deshalb aktuell attraktiver.

Das erklärt zwar teilweise, warum die FDP trotz intensiver und teurer Wahlkampagne im Stadtrat keinen Erfolg hatte. Ganz so dramatisch, wie es auf den ersten Blick scheint, ist die Lage für die Bürgerlichen aber nicht. Im Zürcher Gemeinderat zeigt sich ein differenzierteres Bild: Die Linken konnten zwar ihre Mehrheit halten, doch die SVP und die FDP legten jeweils zwei Sitze zu. «Es hätte für die FDP also noch viel schlimmer ausgehen können», sagt Müller.

Betrachtet man nicht nur Zürich, sondern Schweizer Städte generell, sei die FDP oft sogar die am stärksten vertretene Partei. Ein Beispiel dafür sei etwa der Kanton Basel-Stadt. «Die Bürgerlichen können in Städten also durchaus noch etwas bewirken», sagt Müller.

Mehr aus dem Ressort