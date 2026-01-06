  1. Privatkunden
Tipps gegen die Eiseskälte Warum Frauen schneller frieren – und was du gegen frostige Füsse tun kannst

Carlotta Henggeler

6.1.2026

Die Schweiz fröstelt: An den Ästen am Ufer des Thunersees hat sich Eis gebildet 
Die Schweiz fröstelt: An den Ästen am Ufer des Thunersees hat sich Eis gebildet 
KEYSTONE

Die Kältepeitsche hat die Schweiz fest im Griff – auch in den nächsten Tagen. Warum frieren wir eigentlich – und was hilft wirklich dagegen? Spoiler: Bei eisigen Füssen helfen warme Socken nur bedingt.

Carlotta Henggeler

06.01.2026, 14:15

06.01.2026, 15:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz erlebte eine der kältesten Nächte seit Jahren: Zuletzt wurde in Hintergräppelen im Toggenburg SG -37,1 Grad gemessen. 
  • Frauen frieren schneller als Männer, unter anderem wegen geringerem Muskelanteil und dünnerer Haut, was die Wärmeproduktion und -speicherung beeinflusst.
  • Gegen Kälte helfen gezielte Massnahmen wie das Warmhalten von Rumpf, Nacken und Oberschenkeln, Bewegung sowie langfristige Gewöhnung durch regelmässige Kältereize.
Mehr anzeigen

Tiefkühlschrank Schweiz: Minustemperaturen haben das Land fest im Griff. Der kälteste Ort der Schweiz war in den vergangenen Tagen die Alp Hintergräppelen im Toggenburg SG: Dort wurde heute ein Tiefstwert von -37.1 Grad registriert, schreibt Gaudenz Flury von SRF Meteo am Morgen. Hier einige Tipps und Hintergründe zum frostigen Wetter:

Warum frieren wir?

In unserer Haut sind Rezeptoren, die ständig messen, wie warm oder kalt es ist. Unser Körper hat eine Temperatur von rund 37 Grad Celsius, und die will er auch halten. Fällt die Aussentemperatur unter etwa 15 Grad, greift ein Schutzmechanismus. Die Blutgefässe der Haut verengen sich, damit nicht zu viel Wärme verloren geht. Der Blutstrom wird zu den überlebenswichtigen Organen und damit zur Körpermitte umverteilt. Das spürt man besonders an Händen, Füssen, Ohren oder Lippen.

Wetter-Ticker. Minus 28 Grad – Kältepeitsche trifft die Schweiz heftig

Wetter-TickerMinus 28 Grad – Kältepeitsche trifft die Schweiz heftig

Kann ich gegen das Frieren etwas machen?

Entscheidend ist, die richtigen Körperstellen warmzuhalten. Dazu zählen insbesondere Rumpf und Oberschenkel – eine warme Decke auf dem Schoss kann hier effektiv helfen. Ebenfalls wichtig sind Kopf sowie vor allem Hals und Nacken, da sich dort besonders viele Kälterezeptoren befinden. Ein Schal oder ein Rollkragenpullover kann das Frieren deshalb deutlich reduzieren. 

Warum bekommen wir eine Hühnerhaut und zittern, wenn es kalt ist?

Beides sind Gegenreaktionen auf Kälte. Beim Zittern spannt unser Körper Muskeln immer wieder an. Durch diese Bewegung entsteht dann Wärme. Hühnerhaut bekommen wir, weil wir Muskeln auch an unseren Körperhaaren haben.

Stimmt es, dass Frauen schneller frieren als Männer?

Frauen wird tatsächlich schneller kalt als Männern – aus mehreren Gründen. Männer haben einen höheren Muskelanteil im Körper. Die Muskeln produzieren Wärme und sorgen so dafür, dass einem nicht so schnell kalt wird. Frauen haben ausserdem eine dünnere Haut als Männer. Die Dicke der Haut entscheidet darüber, wie viel Wärme wir in unserem Körper speichern können.

Die Schweiz friert. Welches Material gibt eigentlich am wärmsten?

Die Schweiz friertWelches Material gibt eigentlich am wärmsten?

Frieren dünnere Menschen schneller?

Ein Grund für die unterschiedliche Kälteempfindlichkeit liegt im Fettanteil direkt unter der Haut. Dieses Fettgewebe wirkt wie eine natürliche Isolierschicht und schützt den Körper vor dem Auskühlen – besonders an unbedeckten Körperstellen, wo am meisten Wärme verloren geht. Davon profitieren vor allem Menschen mit höherem Körperfettanteil. 

Kann man sich das Frieren wegtrainieren?

Bis zu einem gewissen Grad ja. In Skandinavien oder Schottland tragen Menschen auch bei vergleichsweise tiefen Temperaturen häufiger kurze Hosen oder T-Shirts – Temperaturen, die hierzulande als kühl gelten.

Wer regelmässig Kälte ausgesetzt ist, bildet vermehrt Unterhautfettgewebe und reagiert dadurch weniger empfindlich auf tiefe Temperaturen. Auch regelmässige kalte Duschen können diesen Effekt verstärken.

Hilft Bewegung gegen das Frieren?

Auf jeden Fall. Bewegung hilft, den Körper warmzuhalten. Wer lange am Schreibtisch sitzt und zu frieren beginnt, kann kurzfristig profitieren, indem er ein paar Treppen steigt oder eine kurze Runde um den Block geht. Auch leichte Gymnastik oder Yoga können helfen – etwa abends bei kalten Füssen im Bett, teils sogar besser als dicke Socken.

Dabei gilt: nicht übertreiben. Zwar produzieren die Muskeln bei Bewegung Wärme und das Frieren lässt nach, gleichzeitig gibt der Körper diese Wärme aber auch wieder ab. Deshalb ist es sinnvoll, darauf zu achten, dass die Wärme am Körper bleibt – etwa durch passende Kleidung oder eine Decke, wenn man sich danach wieder hinsetzt.

Natürliche Helfer. Dank Avocado und Honig nie wieder trockene Hände im Winter

Natürliche HelferDank Avocado und Honig nie wieder trockene Hände im Winter

Grundsätzlich schützt Bewegung vor dem Frieren. Sie erklärt auch, warum jüngere Menschen, insbesondere Männer, oft weniger schnell frieren als ältere: Sie sind im Alltag meist aktiver, was die Muskulatur und damit die Wärmeproduktion konstant in Bewegung hält.

Friert man bei Müdigkeit mehr?

Ja, das ist so. Zum einen ist der Körper dann oft erschöpft und kann die Temperatur weniger gut regulieren. Zum anderen fährt er den Stoffwechsel insgesamt herunter – und produziert dadurch weniger Wärme.

Helfen warme Socken gegen kalte Füsse?

Warme Socken schützen grundsätzlich vor Kälte. Gegen das typische Gefühl kalter Füsse helfen sie jedoch oft nur begrenzt. Denn kalte Füsse entstehen nicht nur durch niedrige Temperaturen an den Füssen selbst, sondern auch dadurch, dass der Körper bei Kälte die Durchblutung der Extremitäten reduziert, um Energie zu sparen. Davon lässt er sich in vielen Fällen auch durch warme Socken nicht beeinflussen.

*Mit Material der dpa.

Mehr Videos aus dem Ressort

Deniz Kayadelen, Extremschwimmerin: «Das kalte Wasser ist ein Lehrer»

Deniz Kayadelen, Extremschwimmerin: «Das kalte Wasser ist ein Lehrer»

Deniz Kayadelen schwimmt seit 20 Jahren lange Distanzen im Meer. Sie hat den Ärmelkanal und den Nordkanal überquert. Weltmeisterin im Eisschwimmen ist die Männedorf ZH wohnhafte deutsch-türkische Doppelbürgerin durch Zufall geworden.

18.12.2024

