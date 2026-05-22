Mit Tempo reinspringen könnte für manche das Rezept sein: Die Schweizer Gewässer sind noch nicht im Sommer angekommen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn

Das kommende Wochenende verspricht Badewetter – wobei nur die Luft schon auf Sommerniveau ist. Langfristig werden Schweizer Gewässer immer wärmer – das kann selbst für Badende zum Problem werden.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Warum gibt es für fast jedes Wetterphänomen genaue Prognosen, nicht aber für die Temperatur der Seen und Flüsse? Warum ist der Walensee so kalt, der Bielersee oft viel wärmer?

Diese und viele weitere Fragen hat blue News vom Bundesamt für Umwelt Bafu und weiteren Experten beantworten lassen.

Die Schweizer Gewässer werden im Schnitt immer wärmer. Das hat aber auch Nachteile für Badende. Mehr anzeigen

Wann haben die Seen Badetemperatur und was bedeutet es, wenn diese im Hochsommer immer wärmer werden? blue News hat Expert*innen gefragt, was es mit den Temperaturen der Schweizer Gewässer auf sich hat.

Welche Rolle spielen die Wassertemperaturen der Schweizer Gewässer für den Bund?

Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) erklärt auf Anfrage von blue News, dass es die Gewässertemperaturen wegen ihrer «umweltrelevanten Aspekte» erfasse. Die Messwerte analysieren die Fachleute, um zu verstehen, aufgrund welcher Einflüsse sich die Wassertemperaturen verändern und wie stark.

Eine lange Tradition hat dieser Bereich jedoch nicht. Wie kalt oder warm die Schweizer Flüsse sind, erfasst das Bafu seit den 1970er Jahren systematisch. Die Seetemperaturen hält das Amt sogar erst seit 2022 fest.

«Die ‹Badewassertemperatur› ist eine Zusatznutzung, die sehr beliebt ist», weiss das Bafu. Ob es dieses Angebot auszubauen gedenkt, geht aus den Antworten nicht hervor.

Warum gibt es keine Prognose für die Gewässertemperaturen?

Während das Studium der Wetterprognose vor jeder Wanderung zum Pflichtprogramm gehört, ist selbiges für den Badeausflug oder die Kanutour kaum möglich.

Das Bafu prüft zurzeit Möglichkeiten von Wasser-Temperatur-Prognosen. Die Zusammenhänge seien von vielen Faktoren abhängig und sehr komplex, schränkt die Kommunikationsstelle ein. Das bedeutet: Verlässliche Prognosen wie für Luftemperatur und Niederschläge sind schwierig.

Zu Forschungszwecken errechnet das Bafu zusammen mit der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL eine Temperaturprognose für gewisse Messstationen. Dass diese Prognosen primär für Wissenschaftler*innen erstellt wird, sieht man den Grafiken an.

Wie warm sind die Seen denn nun am Wochenende?

Da es keine Prognosen für stehende Gewässer gibt, verweisen die Hydrolog*innen des Bafu auf die langjährigen Durchschnitte. Aktuell bewegen sich die Wassertemperaturen in deren Rahmen und liegen zwischen 10 und 14 Grad. Das dürfte auch am Wochenende der Rahmen sein.

Wie warm der bevorzugte See in den nächsten Tagen ist, lässt sich näherungsweise auch aus den aktuellen Temperaturen herauslesen. Naturgemäss erwärmen oder kühlen sich Gewässer von Tag zu Tag viel weniger stark als die Luft.

Eine Ausnahme ist starker Wind, während sich besonders im Frühsommer erst die oberen Schichten eines Gewässers aufgewärmt haben. Der Wind schiebt das warme Oberflächenwasser auf einer Seite des Sees ans Ufer, sodass auf der anderen Seite das kalte Wasser aus der Tiefe an die Oberfläche gelangt. Dies kann die Gesamttemperatur in kurzer Zeit stark senken.

Starke Sonneneinstrahlung und warme Luft können die Temperatur eines kleinen und flachen Gewässers aber auch innerhalb eines Tages um mehrere Grad aufheizen, erklärt das Bafu. Weil zugleich am Wochenende mit starkem Wind zu rechnen ist, dürfte es dennoch frisch werden an den Schweizer Badegewässern, im wie ausserhalb des Wassers.

Besonders am Sonntag frischt der Wind an den meisten Schweizer Seen merklich auf. SRF Meteo

Welche Faktoren bestimmen die Wassertemperatur?

Aktuell bestimmen laut Bafu besonders drei Faktoren die Temperaturen der Gewässer: Lufttemperatur, Sonneneinstrahlung und Schneeschmelze. Flüsse und Seen, die direkt von Schmelzwasser führenden Bächen gespeist werden, sind deshalb kühler als etwa Mittellandgewässer.

Generell bestimmen auch Niederschläge, Strömung und Wasserführung, wie warm oder kalt ein Gewässer ist.

Letztlich lasse sich an der Durchschnittstemperatur auch der Klimawandel feststellen, schreibt das Bafu. So sei der Rhein bei Basel heute über 2 Grad wärmer als in den 1960er Jahren.

In gewissen Flüssen ist die Temperatur auch durch die Einleitung von Kühlwasser aus AKW oder Industrie oder von gereinigtem Wasser aus Kläranlagen bestimmt.

Je heisser die Luft, desto wärmer der Rhein. Seit 1961 ist er mehr als zwei Grad wärmer geworden. Bundesamt für Umwelt

Warum ist der Walensee so kalt, der Bielersee meist wärmer?

Kleine, flache Seen sowie schmale untiefe Flüsse werden schneller warm als tiefe, grossflächige Seen und Flüsse. Der Walensee ist zwar nicht besonders gross, aber sehr tief. Zudem wird er, von steilem Gelände umgeben, von Bächen gespeist, die wenig Zeit und Distanz haben, um Wärme aufzunehmen, bevor sie in den See fliessen.

Für Gfrörli zusätzlich ungünstig: Der Walensee hat kaum flache Uferbereiche, in denen sich das Wasser in der Sonne schneller aufwärmt. Das malerische Gewässer am Fuss der Churfirsten bleibt eines für Hartgesottene.

Ganz anders beispielsweise der Bielersee: An seinen seichten Ufern hat die Sonne leichtes Spiel. Auch kleine Seen und Weiher reagieren wegen ihrer geringen Menge stehenden Wassers schneller auf das Sommerwetter.

Wärmen Badende das Wasser mit ihrer Körpertemperatur zusätzlich auf?

Das Bafu antwortet trocken: «Dazu haben wir keine Angaben.» Ob die Fachperson, die diese Antwort formuliert hat, geschmunzelt hat, ist nicht bekannt. Immerhin fügt sie an, es sei anzunehmen, dass die Körperwärme keinen messbaren Einfluss auf die Temperatur «der doch meist grossen Wassermassen» habe. Die Wärmeenergie noch so vieler Badender ist zu gering, im Vergleich zu Millionen Litern Wasser, die ein mittelgrosser See enthält.

Die Wirkungskette läuft vielmehr umgekehrt: Die Seen und Flüsse kühlen die Menschen, die sich darin tummeln. Deswegen steigen ja im Sommer viele hinein.

Welche Auswirkungen haben langfristig erwärmende Gewässer?

Fliessgewässer werden sich laut vom Bafu veröffentlichter Prognosen bis Ende des 21. Jahrhunderts im Sommer um 1,6 Grad erwärmen. Das Oberflächenwasser der Seen dürfte um 3 Grad ansteigen.

Warmes Wasser ist für Lebewesen, die kaltes Wasser bevorzugen ein Problem, sofern sie nicht in kältere Bereiche abtauchen können. Dies ist etwa in seichten Flüssen nicht möglich. Massenhaft sterbende Äschen sind die Folge. Immer wieder führen die zuständigen Stellen Notabfischungen durch: Sie betäuben Fische und transportieren sie in Gebiete mit kälterem Wasser.

David Bittner, Präsident des Schweizer Fischereiverbands, erklärte blue News 2024 die Konsequenzen für die besonders wärmeempfindlichen Bachforellen: Ihre bevorzugte Wassertemperatur ist 15 Grad. «Bei 18 Grad sind sie gestresst, fressen weniger, obwohl sie mehr Energie brauchen. Bei 22 Grad stellen sie die Nahrungsaufnahme ein, was sie nicht lange überleben und bei 25 Grad sterben sie direkt am für sie zu warmen Wasser.»

Für Badefans sind die wärmeren Seen ein Segen, oder nicht?

Zwar wird das Hineinsteigen einfacher, die steigenden Temperaturen haben aber auch Nachteile. Das Bafu erklärt: «Hohe Wassertemperaturen beeinflussen die Wasserqualität und auch die Vermehrung zum Beispiel von Entenflöhen.»

In Hitzeperioden treten auch immer wieder Blaualgen massenhaft auf. Das Wasser ist dann grünlich trüb, im Extremfall mit einem grünen Film bedeckt. Gefährlich sind die Cyanobakterien, wie die Blaualgen technisch korrekt heissen, nur, wenn sie verschluckt werden. Deshalb gilt die Regel, bei Blaualgenbefall Kinder und Hunde an den betreffenden Stellen nicht ins Wasser zu lassen.

Ist vermehrt mit Badeverboten zu rechnen, um Fische in Hitzephasen zu schonen?

Für das Bafu steht fest: «Aufgrund der Klimaveränderung ist in den kommenden Jahrzehnten mit einer weiteren Zunahme der Wassertemperatur in den Oberflächengewässern zu rechnen.» Für empfindliche Wasserorganismen werde deshalb in bestimmten Gewässerabschnitten der Stress grösser und die Überlebensbedingungen schlechter. «Es kann daher durchaus sein, dass während extremen Hitzeperioden auch häufiger Badeverbote erlassen werden müssen.» Dafür zuständig seien die kantonalen Behörden.

Eine weitere Einschränkung des Badevergnügens könnte mit wärmeren Wassertemperaturen auftreten: Der Wels mag es warm und breitet sich in der Schweiz aus. Zwar ist er von Natur aus scheu, in den letzten Jahren ist es trotzdem mehrmals zu Angriffen von bis zu zwei Meter langen Welsen auf Menschen gekommen.