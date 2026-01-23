Die Antwort ist im Video: Warum hat Donald Trump auf der linken Hand einen Bluterguss? Beim Weltwirtschaftsforum in Davos fiel Beobachtern ein Bluterguss an Donald Trumps linker Hand auf – ein Detail, das prompt neue Diskussionen über seinen Gesundheitszustand auslöste. 23.01.2026

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos fiel Beobachtern ein Bluterguss an Donald Trumps linker Hand auf – ein Detail, das prompt neue Diskussionen über seinen Gesundheitszustand auslöste.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Weltwirtschaftsforum in Davos wurde ein Bluterguss auf Donald Trumps linker Hand bemerkt

In der Vergangenheit sorgte Trumps Gesundheit mehrfach für öffentliche Diskussionen und mediale Aufmerksamkeit.

Auf Nachfrage einer Journalistin erklärte Trump, der blaue Fleck stamme von ... Die Antwort findest du im Video. Mehr anzeigen

Beim WEF in Davos fiel auf, dass Donald Trump auf seiner linken Hand einen Bluterguss hat. Sein gesundheitlicher Zustand gab in der Vergangenheit öfter zu reden.

Im Video erfährst du, was der Präsident als Begründung angibt, als ihn eine Journalistin fragt, wieso er einen blauen Fleck haben würde.

Mehr Videos aus dem Ressort