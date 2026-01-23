  1. Privatkunden
US-Präsident erklärt Gründe Fleck auf der Hand sorgt bei Trumps WEF-Auftritt für Aufregung

Nicole Agostini

23.1.2026

Die Antwort ist im Video: Warum hat Donald Trump auf der linken Hand einen Bluterguss?

Die Antwort ist im Video: Warum hat Donald Trump auf der linken Hand einen Bluterguss?

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos fiel Beobachtern ein Bluterguss an Donald Trumps linker Hand auf – ein Detail, das prompt neue Diskussionen über seinen Gesundheitszustand auslöste.

23.01.2026

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos fiel Beobachtern ein Bluterguss an Donald Trumps linker Hand auf – ein Detail, das prompt neue Diskussionen über seinen Gesundheitszustand auslöste.

Nicole Agostini

23.01.2026, 16:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Weltwirtschaftsforum in Davos wurde ein Bluterguss auf Donald Trumps linker Hand bemerkt
  • In der Vergangenheit sorgte Trumps Gesundheit mehrfach für öffentliche Diskussionen und mediale Aufmerksamkeit.
  • Auf Nachfrage einer Journalistin erklärte Trump, der blaue Fleck stamme von ... Die Antwort findest du im Video.
Mehr anzeigen

Beim WEF in Davos fiel auf, dass Donald Trump auf seiner linken Hand einen Bluterguss hat. Sein gesundheitlicher Zustand gab in der Vergangenheit öfter zu reden

Im Video erfährst du, was der Präsident als Begründung angibt, als ihn eine Journalistin fragt, wieso er einen blauen Fleck haben würde.

Mehr Videos aus dem Ressort

One-Take: Warum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist

One-Take: Warum die Sache mit Grönland so wahnsinnig unlogisch ist

Warum ist Donald Trump so besessen von Grönland? Die einen sagen, es sind die Rohstoffe. Die anderen verweisen auf die Sicherheitspolitik. Beides sind keine guten Begründungen, wie du im One-Take-Video siehst.

19.01.2026

