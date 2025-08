Ein unscheinbares Stück Land an der Flughafen-Autobahn in Bülach beschäftigt seit bald 20 Jahren die Justiz. Google Maps

Weil Grundbuchämter Anfragen nicht bearbeiten wollten, zieht sich in Bülach ZH ein Rechtsstreit seit fast zwei Jahrzehnten hin. Es geht um die Umzonung von zwei Grundstücken und eine Millionenentschädigung.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Stadt Bülach hat vor 20 Jahren zwei potenzielle Baugrundstücke umgezont.

Eine Klage auf Entschädigung ist immer noch bei der Justiz anhängig.

Dass der Rechtsstreit so lange dauert, liegt auch an der Weigerung mehrerer Grundbuchämter, Auskünfte zu erteilen. Mehr anzeigen

Ein Bülacher Architekturbüro streitet mit der Stadt um eine Millionensumme. Es geht um eine Entschädigung nach der Umzonung von zwei Grundstücken – soweit ein normaler Rechtsstreit, auch wenn der Streitwert von 4,4 Millionen Franken eher hoch ist.

Ungewöhnlich ist allerdings: Der Fall beschäftigt die Justiz im Kanton Zürich seit bald 20 Jahren und könnte sich noch weiter in die Länge ziehen. Grund dafür: Grundbuchämter haben keine Amtshilfe geleistet, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Auslöser des Rechtsstreits ist ein Entscheid der Gemeinde, die zwei Grundstücke im Gebiet Brachfeld von einer Freihaltezone für Sportanlagen in die Erholungszone für Familiengärten umgeteilt hatte. Ein Architekturbüro fordert deswegen seit 2006 eine Millionenentschädigung.

Ämter ignorieren Mitwirkungspflicht

Bislang konnten Gerichte nicht abschliessend entscheiden, wie viel Wert die Grundstücke durch die Umzonung tatsächlich verloren haben. Dabei lag der Fall schon zwei Mal beim Bundesgericht vor. Im ersten Urteil hiess es, «dass der Wert der Grundstücke grundsätzlich anhand von Vergleichspreisen zu ermitteln ist», schreibt der «Tages-Anzeiger».

Doch einige Grundbuchämter im Zürcher Unterland hätten Amtshilfe verweigert, nachdem die Schätzungskommission entsprechende Informationen angefordert hatte. Der Rechercheaufwand sei zu hoch, begründeten sie in einer gemeinsamen Stellungnahme. Auch eine zweite Anfrage, diesmal zu 17 konkret benannten Grundstücken, wurde trotz Mitwirkungspflicht nicht bearbeitet.

Doch damit war der Fall noch lange nicht erledigt: Die Schätzungskommission entschied ohne Vergleichspreise zugunsten der Stadt Bülach, die nichts zahlen musste. Daraufhin wurde der Fall vom Architekturbüro ans Verwaltungsgericht gezogen, das den mangelnden Diensteifer der Grundbuchämter rüffelte, aber das Ergebnis der Schätzungskommission stützte. Die Ermittlung des Landwerts anhand von Vergleichspreisen sei untauglich, hiess es.

Bundesgericht rüffelt die Kollegen

Damit aber war das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wieder schaltete sich das Bundesgericht ein und rügte die Kollegen: «In der Tat hat das Verwaltungsgericht die bundesgerichtlichen Anordnungen [aus dem ersten Urteil] ignoriert.»

Nun ist wieder das Verwaltungsgericht am Zug, denn ein abschliessendes Urteil ist der Entscheid des Bundesgerichts nicht. Der Forderung aus Lausanne, die Abklärungen seien ohne weiteren Verzug an die Hand zu nehmen, wird die Stadt Bülach begrüssen. Denn die musste allein für das letzte Verfahren und eine Entschädigung an den Prozessgegner je 12’000 Franken berappen.