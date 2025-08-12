  1. Privatkunden
Nach dem Zoll-Hammer Warum sich Trump kaum von Parmelins Gas-Plan beeindrucken lässt

Sven Ziegler

12.8.2025

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Keller-Sutter und Parmelin steigen aus dem Bundesratsjet

Nach den gescheiterten Zoll-Verhandlungen sind die Bundesräte Keller-Sutter und Parmelin wieder in der Schweiz gelandet. Ein blue News Video zeigt die Bundesräte beim Verlassen des Jets.

07.08.2025

Wirtschaftsminister Guy Parmelin will im Zollstreit mit den USA auch mit US-Flüssiggas punkten. Doch fehlende Terminals, volle Kapazitäten und der winzige Schweizer Gasmarkt machen den Plan fast wirkungslos.

Sven Ziegler

12.08.2025, 04:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweiz hat keinen eigenen LNG-Terminal und lagert Gas im Ausland
  • Experten sehen keinen direkten Weg, um US-LNG in die Schweiz zu bringen
  • Der Effekt auf Trumps Strafzölle wäre wohl minimal. 
Mehr anzeigen

Im Zollkonflikt mit den USA setzt Wirtschaftsminister Guy Parmelin auf eine unkonventionelle Karte: Die Schweiz könnte vermehrt Flüssiggas aus den USA importieren, um Präsident Donald Trump entgegenzukommen. Parmelin brachte ins Spiel, zusätzliche LNG-Käufe und Investitionen in den USA könnten Teil eines Deals werden – ähnlich wie es die EU bereits zugesagt hat.

Hinter der politischen Geste steckt jedoch eine energiepolitische Realität, die den Plan wenig realistisch erscheinen lässt. Das zeigt ein Blick auf die nackten Zahlen. 

Im europäischen Vergleich ist die Schweiz ein Zwerg auf dem Gasmarkt. Gemäss dem Energieunternehmen Axpo verbraucht das Land jährlich lediglich 3 bis 4 Milliarden Kubikmeter Gas (30–40 Terrawattstunden). Das entspricht gerade mal einem Prozent des europäischen Gasbedarfs. Rund 70 Prozent werden über Deutschland, knapp 30 Prozent über Frankreich und etwa 1 Prozent über Italien importiert.

Solche riesigen Gas-Terminals wie hier in Yokohama gibt es bei uns nicht.
Solche riesigen Gas-Terminals wie hier in Yokohama gibt es bei uns nicht.
Wikimedia Commons

Kommt hinzu: Die Schweiz besitzt keine eigenen Gasspeicher. Die fünf grossen regionalen Gasunternehmmen Gaznat, GVM, EGZ EGO und AIL sind daher per Verordnung des Bundes verpflichtet, sechs Terrawatstunden Gas in ausländischen Speichern zu lagern. Weitere 6 TWh sind jederzeit über so genannte «Swing-Optionen» abgedeckt. Dabei handelt es sich um Verträge mit Nachbarländern, gemäss denen die Schweiz flexibel eine kurzfristige Lieferung beziehen kann, wenn es mal richtig kalt wird. 

LNG – auf −162 °C heruntergekühltes Erdgas – wird in grossen Terminals angelandet und in das europäische Netz eingespeist. Die Schweiz hat jedoch keinen Zugang zu eigenen Terminals, und europäische Kapazitäten sind laut der Axpo «derzeit voll ausgelastet». Die nationale Gasgesellschaft Swissgas weist darauf hin, dass es zwar zwölf Einspeisepunkte an der Grenze gibt, aber die Transitgas-Pipeline rund 70  Prozent der Importe übernimmt. Die Gasversorgung bleibt somit von Deutschland, Frankreich und Italien abhängig.

Handelsbilanz würde kaum korrigiert

Washington drängt darauf, dass die Schweiz mehr amerikanische Produkte kauft – neben Waffen auch Energie. Die EU hatte bereits zugesagt, zusätzliches US-LNG zu importieren, und Parmelin deutete an, dass die Schweiz sich daran beteiligen könnte. 

Das Departement von Bundesrat Guy Parmelin führt die Verhandlungen mit den USA weiter.
Das Departement von Bundesrat Guy Parmelin führt die Verhandlungen mit den USA weiter.
sda

Doch selbst wenn das Land symbolisch eine US-Gaslieferung übernimmt, würde dies die Imbalance im Handel kaum korrigieren. Der Handelsüberschuss der Schweiz gegenüber den USA lag 2024 bei knapp 50 Milliarden Franken – potenzielle Gasimporte würden höchstens im niedrigen Milliardenbereich liegen.

Zudem verweisen Energiemarktexperten auf die rechtlichen Hürden: Der Gasmarkt in Europa ist liberalisiert, und Verträge werden langfristig geschlossen. Ein einzelnes Land kann keine Exklusivlieferung beanspruchen, ohne bestehende Vereinbarungen zu verletzen.

US-Präsident hat KKS «nicht gekannt». «Sie wollte nicht zuhören» – jetzt spricht Trump über Keller-Sutters Zoll-Telefonat

US-Präsident hat KKS «nicht gekannt»«Sie wollte nicht zuhören» – jetzt spricht Trump über Keller-Sutters Zoll-Telefonat

Unter dem Strich wirkt Parmelins LNG-Offerte daher wie Symbolpolitik: Die Schweiz würde einen winzigen Anteil US-Gas kaufen, dessen Transport über mehrere Länder laufen müsste. Aufgrund fehlender eigener Speicher müsste das Gas in Deutschland oder Italien zwischengelagert werden – zum gleichen Preis wie Gas anderer Herkunft. Für die USA bliebe der wirtschaftliche Nutzen minimal. 

Entscheidend wird daher sein, ob andere Elemente – etwa zusätzliche Investitionen oder Rüstungsaufträge – die amerikanische Seite überzeugen können. Für die Energieversorgung bleibt Europa der wichtigste Partner.

