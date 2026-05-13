Schwyzer Seniorin giesst kaltes Wasser über Nachbarin – und kassiert Urteil

Konflikte am Gartenzaun sind ein häufiger Grund für nachbarschaftliche Streitigkeiten. Keystone

Nachbarschaftskonflikte gehören in der Schweiz zum Alltag. Doch nicht jede Störung ist auch rechtlich unzulässig. Ein aktueller Fall aus Schwyz zeigt, wie schnell aus Ärger ein Strafverfahren werden kann.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Kanton Schwyz wurde eine Frau verurteilt, weil sie ihre Nachbarin mit kaltem Wasser übergoss.

In der Schweiz sind Nachbarn zwar zu gegenseitiger Rücksicht verpflichtet, doch was als strafbar gilt, hängt immer vom konkreten Einzelfall und einem objektiven Massstab ab.

Typische Streitpunkte wie Hundegebell, Rauch, Kinderlärm oder Schattenwurf werden rechtlich unterschiedlich bewertet, wobei oft zuerst Gespräche oder Vermittlungslösungen im Vordergrund stehen. Mehr anzeigen

Kalte Überraschung auf der Terrasse, nächtliches Gebell und eine Rechnung über 2700 Franken: Ein aktueller Fall aus dem Kanton Schwyz zeigt, wie schnell ein Nachbarschaftsstreit eskalieren kann.

Eine Frau wurde kürzlich per Strafbefehl wegen Tätlichkeit verurteilt, nachdem sie im November 2025 ihre Nachbarin absichtlich mit kaltem Wasser übergossen hatte. Zudem hielt die 81-Jährige ihren Hund so, dass dieser die anderen Nachbarn ab Juli 2025 an insgesamt 41 Nächten am Stück – teilweise mehrmals pro Nacht – durch lautes Bellen belästigte. Damit machte sich die Seniorin des mehrfachen Verstosses gegen das Hundegesetz schuldig.

Die Schwyzer Staatsanwaltschaft sprach deshalb eine Busse von 2000 Franken aus, dazu kommen Verfahrenskosten von 700 Franken. Begleicht sie die Summe nicht, muss sie 20 Tage hinter Gitter verbringen.

Der Fall zeigt exemplarisch, wie emotional Konflikte unter Nachbarn werden können – und dass daraus schnell juristische Probleme entstehen. Doch was gilt in der Schweiz eigentlich als übermässige Störung?

Das Nachbarrecht im Zivilgesetzbuch sagt: Niemand darf sein Eigentum so nutzen, dass andere unzumutbar beeinträchtigt werden. Was das in der Praxis konkret bedeutet, zeigen nachfolgende Beispiele.

Das steht in ZGB Artikel 684 1 Je­der­mann ist ver­pflich­tet, bei der Aus­übung sei­nes Ei­gen­tums, wie na­ment­lich bei dem Be­trieb ei­nes Ge­wer­bes auf sei­nem Grund­stück, sich al­ler über­mäs­si­gen Ein­wir­kung auf das Ei­gen­tum der Nach­barn zu ent­hal­ten.

2Ver­bo­ten sind ins­be­son­de­re alle schäd­li­chen und nach La­ge und Be­schaf­fen­heit der Grund­stü­cke oder nach Orts­ge­brauch nicht ge­recht­fer­tig­ten Ein­wir­kun­gen durch Luft­ver­un­rei­ni­gung, üb­len Ge­ruch, Lärm, Schall, Er­schüt­ter­ung, Strah­lung oder durch den Ent­zug von Be­son­nung oder Ta­ges­licht. Mehr anzeigen

Der Hund des Nachbarn bellt ständig

Hunde können in der Nachbarschaft nicht nur mit Lärm, sondern auch mit ihrem Geschäft zum Streitpunkt werden. Imago

Gelegentliches Hundegebell müssen Nachbarn grundsätzlich akzeptieren. Problematisch wird es dann, wenn das Bellen regelmässig, laut und insbesondere nachts auftritt. Genau das war im Schwyzer Fall entscheidend. Die Behörden werteten das wiederholte nächtliche Gebell als Verstoss gegen das kantonale Hundegesetz.

Klare Dezibelgrenzen für Hunde gibt es in der Schweiz allerdings nicht. Ob die Justiz eingreift, hängt immer vom Einzelfall ab. Dabei spielen Dauer, Uhrzeit und Intensität eine Rolle. Richter vergleichen Hundelärm oft mit anderen Geräuschquellen wie Baustellen oder Verkehr. Wer sich wehren will, muss die Störung dokumentieren können – etwa mit einem Lärmprotokoll oder Zeugen.

Die Nachbarskatze macht ihr Geschäft in meinen Sandkasten

Katzen gehören juristisch zu den häufigsten Grauzonen im Nachbarschaftsrecht. Denn Freigängerkatzen dürfen sich grundsätzlich frei bewegen. Dass eine Katze gelegentlich durch fremde Gärten streift, gilt meist als ortsüblich und zumutbar.

Anders kann es aussehen, wenn Tiere regelmässig Schäden verursachen oder ein Grundstück massiv verschmutzen. Dann könnte eine sogenannte «übermässige Immission» vorliegen. Die Hürden dafür sind allerdings hoch. Zwar können Tierhalterinnen und Tierhalter grundsätzlich auch für Schäden durch Katzen haften. Weil Freigängerkatzen aber nicht ständig beaufsichtigt werden können, sind erfolgreiche Klagen selten.

In der Praxis enden solche Fälle in aller Regel mit einer pragmatischen Lösung – etwa durch Abdeckungen von Sandkästen oder Gespräche zwischen den Parteien.

Der Rauch des Nachbarn zieht in meine Wohnung

Rauch zählt rechtlich zu den sogenannten materiellen Immissionen – genau wie Lärm oder Gerüche. Grundsätzlich darf man auf dem eigenen Balkon rauchen. Problematisch wird es aber dann, wenn der Rauch permanent in benachbarte Wohnungen zieht und dort das Wohnen erheblich beeinträchtigt.

Raucht die Nachbarin, kann das für die Nase auch in der eigenen Wohnung unangenehme Folgen haben. Keystone

Ob ein Gericht eingreifen würde, hängt von Häufigkeit und Intensität ab. Einzelne Zigaretten pro Tag müssen meist toleriert werden. Eine konkrete Zahl ist gesetzlich allerdings nicht definiert.

Dauerhaftes Rauchen auf engem Raum, insbesondere in Mehrfamilienhäusern, kann jedoch zu Einschränkungen führen. Oft versuchen Verwaltungen oder Stockwerkeigentümergemeinschaften zunächst über Hausordnungen oder Vermittlungen eine Lösung zu finden.

Die Nachbarskinder schreien ständig

Kinderlärm geniesst in der Schweiz einen vergleichsweise hohen Toleranzschutz. Gerichte gehen davon aus, dass Spielen, Rennen oder gelegentliches Schreien zum normalen Familienleben gehören. Besonders bei kleinen Kindern gilt selbst nächtliches Weinen oft als unvermeidbar.

Anders sieht es aus, wenn ältere Kinder regelmässig mitten in der Nacht lärmen oder Ruhezeiten dauerhaft missachtet werden. In vielen Gemeinden und Hausordnungen gelten Ruhezeiten zwischen 22 Uhr und 6 oder 7 Uhr sowie über Mittag. Trotzdem gilt: Die Schwelle, damit Kinderlärm juristisch als «übermässig» eingestuft wird, liegt deutlich höher als bei anderen Lärmquellen.

Die Hecke des Nachbarn nimmt mir die Sonne

Auch Schatten kann ein Streitfall werden. Das Zivilgesetzbuch verbietet sogenannte «negative Immissionen», etwa wenn Neubauten oder Pflanzen anderen Grundstücken Licht oder Besonnung entziehen.

Allerdings ist die Rechtslage kompliziert. Hohe Hecken oder Bäume sind nicht automatisch unzulässig. Entscheidend sind kantonale Abstandsvorschriften und die konkrete Beeinträchtigung. Die blosse Verschlechterung der Aussicht reicht laut Bundesgericht meist nicht aus. Wer sich wehren will, muss nachweisen können, dass geltende Vorschriften verletzt wurden.

Der Nachbar macht mitten in der Nacht Party

Nächtlicher Lärm gehört zu den häufigsten Gründen für Polizeieinsätze. Wird die Nachtruhe – häufig gilt diese ab 22 Uhr – massiv gestört, darf die Polizei einschreiten. In vielen Gemeinden drohen dafür Bussen.

Steigt beim Nachbarn nach 22 Uhr noch eine Party, kann die Polizei gerufen werden. Zum Haussegen beitragen dürfte dies allerdings nicht. Imago

Wer wiederholt durch Partys, Musik oder Geschrei auffällt, riskiert zudem zivilrechtliche Konsequenzen. Betroffene Nachbarn können Unterlassung verlangen oder im Extremfall Schadenersatz einklagen. Wichtig ist dabei, die Vorfälle möglichst genau zu dokumentieren.

Was ist, wenn ein Streit eskaliert?

Der Fall aus Schwyz zeigt, dass Nachbarschaftsstreitigkeiten schnell persönlich werden können. Sobald Drohungen, Tätlichkeiten oder Sachbeschädigungen ins Spiel kommen, wird aus einem Zivilstreit eine Strafsache.

Wer absichtlich jemanden angreift, beleidigt oder bedroht, kann angezeigt werden. Bei Tätlichkeiten oder Hausfriedensbruch gilt in der Schweiz oft eine Frist von drei Monaten für den Strafantrag. Danach kann die Tat unter Umständen nicht mehr verfolgt werden. Die Frist beginnt ab dem Zeitpunkt, in dem die geschädigte Person Täter und Tat kennt.

Darum sind Gerichte oft die schlechteste Lösung

Viele Nachbarschaftsstreitigkeiten beginnen mit Kleinigkeiten und eskalieren durch schlechte Kommunikation. Das Schweizer Nachbarrecht setzt deshalb stark auf Verhältnismässigkeit und gegenseitige Rücksichtnahme.

Bevor Gerichte eingeschaltet werden, empfehlen Fachleute fast immer zuerst das persönliche Gespräch – zumal Prozesse in der Regel mit hohen Kosten verbunden sind und nicht zwangsläufig zu einem eindeutigen Ergebnis führen müssen. Auch Mediationen werden immer häufiger genutzt. Denn selbst wenn jemand vor Gericht gewinnt, bleibt der Nachbar oft derselbe.

Video aus dem Ressort