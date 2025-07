Zwischen Regen und Sonnenschein: das derzeitige Wetter in der Schweiz erinnert eher an April als an Juli. Regenschirme bleiben ständige Begleiter. Sebastian Willnow/dpa

Sonne, Platzregen, Regenbogen – und dann wieder alles von vorn. Das Wetter in der Schweiz spielt verrückt. Was hinter dem unberechenbaren Mix steckt und wann Besserung in Sicht ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Schuld am Juli-Aprilwetter ist kalte Luft in grosser Höhe, die für ständiges Auf und Ab an der Wetterfront sorgt.

Über der Schweiz hängt ein «Kaltlufttropfen», also ein kleiner Bereich mit sehr kalter Luft, dessen Bewegung nur schwer vorherzusagen ist.

Schon kleinste Verschiebungen des Kaltlufttropfens haben grosse Auswirkungen auf das Wettergeschehen.

Weil der Tropfen ständig die Richtung ändert, trifft es manche Orte mit Regen oder Gewitter, andere bleiben völlig trocken. Selbst Wettermodelle haben Mühe, das Chaos vorherzusagen.

Auch wenn es am Wochenende kurz ruhiger werden könnte: Schon am Sonntag kommt die nächste Portion kalter Höhenluft. Mehr anzeigen

Es ist Juli, aber die Schweiz erlebt derzeit ein meteorologisches Wechselbad, das eher an den April erinnert. Der Grund liegt hoch oben in der Atmosphäre und sorgt bei Meteorolog*innen für Kopfzerbrechen.

Was derzeit für unzählige Regengüsse, dunkle Wolken und überraschend sonnige Abschnitte sorgt, ist ein Phänomen namens Höhenkaltluft. Diese kalte Luftmasse in mehreren Kilometern Höhe destabilisiert die Atmosphäre.

Warme Luft steigt schneller auf, Wolken und Schauer entstehen leichter. SRF Meteo berichtet, solche Lagen seien typisch für den Frühling, treten aber auch im Sommer auf. Aktuell besonders hartnäckig.

Tückischer «Kaltlufttropfen»

Besonders tückisch wird es, wenn sich ein Teil dieser kalten Höhenluft von der Hauptströmung abkoppelt. Dann spricht man von einem Kaltlufttropfen. Und dieser benimmt sich laut SRF Meteo ähnlich wie ein Fetttropfen in der Suppe: Er treibt unregelmässig umher, langsam und schwer berechenbar.

Das Hauptproblem dabei ist, dass sich die Position eines Kaltlufttropfens nur grob prognostizieren lässt. Schon kleine Verschiebungen von wenigen Kilometern können über Platzregen oder Sonnenbad entscheiden.

Deshalb zeigt sich das Wetter in der Schweiz derzeit als regelrechtes Roulette. Während in einem Tal ein Gewitter niedergeht, bleibt das Nachbardorf völlig trocken.

Kommt bereits die nächste «Aprilwetter-Front»?

Meteorologe Felix Blumer von SRF Meteo spricht von einer «typisch instabilen Sommerlage», die Wettermodelle an ihre Grenzen bringe. Besonders ärgerlich: Das Phänomen könne sich tageweise regenerieren, mit neuen Schüben kalter Luft aus höheren Atmosphärenschichten.

Zwar scheint sich der aktuelle Kaltlufttropfen laut Wetterprognose am Samstag zu verabschieden. Doch schon am Sonntag könnte sich ein neuer bilden. Auch zu Wochenbeginn bleibt die Lage damit labil, ein stabiles Sommerhoch ist vorerst also nicht in Sicht.

Was hilft? Geduld, Regenschirm – und vielleicht ein Blick zum Himmel, denn das «Aprilwetter» im Juli bringt auch Schönes mit sich: Immer wieder zeigen sich eindrucksvolle Wolkenformationen und Regenbögen zwischen den Schauern.

