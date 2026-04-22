Was ist mit Luca passiert? Luzerner Polizei rollt Fall neu auf

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Seit 5 Jahren vermisst Was ist mit Luca passiert? Luzerner Polizei rollt Fall neu auf

Samuel Walder

22.4.2026

Wo ist Alishia Bucher, genannt Luca? Die Behörden ermitteln im Cold Case weiter.
Wo ist Alishia Bucher, genannt Luca? Die Behörden ermitteln im Cold Case weiter.
Luzerner Polizei

Seit fünf Jahren fehlt von Alishia Bucher – genannt Luca – aus Adligenswil LU jede Spur. Neue Hinweise bringen Bewegung in den Fall – die Ermittler schliessen nun auch ein Tötungsdelikt nicht aus.

Samuel Walder

22.04.2026, 10:38

22.04.2026, 10:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Luca Bucher aus Luzern bleibt verschwunden, trotz jahrelanger intensiver Ermittlungen ohne konkrete Spur.
  • Neue Hinweise haben die Untersuchungen wiederbelebt, wobei nun auch ein mögliches Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen wird.
  • Die Familie suchte schon 2021 verzweifelt nach Antworten und vermutet ein Verbrechen im Zusammenhang mit den letzten Kontakten der jungen Frau.
Mehr anzeigen

War es ein bewusstes Verschwinden, ein Unfall oder sogar ein Delikt? Seit dem 22. April 2021 fehlt jede Spur von Luca Bucher (21) – geboren als Alishia Bucher – aus Adligenswil LU. Noch am selben Tag wurde Bucher zuletzt am Bahnhof Luzern gesehen. Seither fehlt jede Spur.

Luca Bucher hatte sich einer Geschlechtsangleichung unterzogen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens litt Bucher zudem an einer Alkohol- und Drogensucht.

Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Fall jahrelang ungelöst. Die Luzerner Polizei setzte zahlreiche Massnahmen ein: öffentliche Vermisstenmeldungen, Suchaktionen, Befragungen, Hausdurchsuchungen sowie internationale Fahndungen und DNA-Abgleiche. Doch all diese Bemühungen führten bislang zu keinem konkreten Ergebnis.

Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen

Jetzt kommt neue Bewegung in den Fall. Aufgrund frischer Hinweise haben die Strafverfolgungsbehörden die Untersuchungen wieder aufgenommen und zusätzliche Abklärungen eingeleitet.

Dabei steht nun auch ein schwerwiegender Verdacht im Raum: Nach aktuellem Stand könne ein Tötungsdelikt, bei dem Alishia Bucher Opfer wurde, nicht ausgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Familie sorgt sich und sucht unermüdlich

Ein Vermisstenfall beschäftigt nicht nur die Einsatzkräfte, sondern vor allem die Angehörigen. Vor 5 Jahren, als Alishia Bucher verschwunden ist, führt «Zentralplus» ein Gespräch mit der Mutter. Damals sagte Anita Bucher: «Ich weiss nicht mehr weiter.»

Die Familie sucht verzweifelt weiter. Zwillingsschwester Selina hatte damals Flyer gedruckt und verteilt. «Wir hoffen, dass wir sie so finden», sagt sie. Die Sorge um die junge Frau aus Adligenswil sei gross, heisst es bei «Zentralplus».

«Sie hat mich um 4 Uhr morgens angerufen»

Die Mutter hat nichts unversucht gelassen. «Ich habe sämtliche Orte, wo Alishia sein könnte, abgeklappert», sagte sie damals. Dass ihre Tochter einfach verschwunden ist, glaubt sie nicht: «Alishia hatte doch nur Portemonnaie, Handy und Hausschlüssel bei sich, als sie gegangen ist.»

Kurz davor hatte Alishia noch Kontakt mit ihrer Schwester. «Sie hat mich um 4 Uhr morgens angerufen und mir gesagt, dass es ihr nicht gut geht», wird sie von «Zentralplus» zitiert. Laut Selina war sie mit mehreren Männern unterwegs. «Unser Telefonat wurde plötzlich unterbrochen.» Seither ist sie verschwunden.

Selina ist überzeugt: «Die Männer haben etwas mit dem Verschwinden meiner Schwester zu tun.» War der Anruf ein Hilfeschrei? Haben die Männer tatsächlich etwas mit dem Verschwinden zu tun? Was ist mit Alishia passiert? Fragen, die nur mit Vermutungen beantwortet werden können.

Meistgelesen

Trump schimpft erneut: «Die Schweizer sagen: ‹Oh ja, wir sind klein und brilliant›»
Was ist mit Luca passiert? Luzerner Polizei rollt Fall neu auf
Wal-Tierärztin nach Notoperation im Koma +++ Wieder Menschen am Wal
Annalena Baerbock überrascht mit Auftritt in US-Satiresendung
Flugzeug-Kapitän von Bildschirm k.o. geschlagen

Mehr Cold Cases

Kriminalfall verjährt im Oktober. Was ist mit Heidi Scheuerle passiert? Zeitzeugen erinnern sich

Kriminalfall verjährt im OktoberWas ist mit Heidi Scheuerle passiert? Zeitzeugen erinnern sich

Cold Case gelöst. Anonyme E-Mail überführt Täter nach acht Jahren

Cold Case gelöstAnonyme E-Mail überführt Täter nach acht Jahren

Cold Case in den USA. 48 Jahre alte Zigipackung führt zu Verhaftung in Mordfall

Cold Case in den USA48 Jahre alte Zigipackung führt zu Verhaftung in Mordfall