Was ist mit Luca passiert? Luzerner Polizei rollt Fall neu auf

Wo ist Alishia Bucher, genannt Luca? Die Behörden ermitteln im Cold Case weiter. Luzerner Polizei

Seit fünf Jahren fehlt von Alishia Bucher – genannt Luca – aus Adligenswil LU jede Spur. Neue Hinweise bringen Bewegung in den Fall – die Ermittler schliessen nun auch ein Tötungsdelikt nicht aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Luca Bucher aus Luzern bleibt verschwunden, trotz jahrelanger intensiver Ermittlungen ohne konkrete Spur.

Neue Hinweise haben die Untersuchungen wiederbelebt, wobei nun auch ein mögliches Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen wird.

Die Familie suchte schon 2021 verzweifelt nach Antworten und vermutet ein Verbrechen im Zusammenhang mit den letzten Kontakten der jungen Frau. Mehr anzeigen

War es ein bewusstes Verschwinden, ein Unfall oder sogar ein Delikt? Seit dem 22. April 2021 fehlt jede Spur von Luca Bucher (21) – geboren als Alishia Bucher – aus Adligenswil LU. Noch am selben Tag wurde Bucher zuletzt am Bahnhof Luzern gesehen. Seither fehlt jede Spur.

Luca Bucher hatte sich einer Geschlechtsangleichung unterzogen. Zum Zeitpunkt des Verschwindens litt Bucher zudem an einer Alkohol- und Drogensucht.

Trotz intensiver Ermittlungen blieb der Fall jahrelang ungelöst. Die Luzerner Polizei setzte zahlreiche Massnahmen ein: öffentliche Vermisstenmeldungen, Suchaktionen, Befragungen, Hausdurchsuchungen sowie internationale Fahndungen und DNA-Abgleiche. Doch all diese Bemühungen führten bislang zu keinem konkreten Ergebnis.

Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen

Jetzt kommt neue Bewegung in den Fall. Aufgrund frischer Hinweise haben die Strafverfolgungsbehörden die Untersuchungen wieder aufgenommen und zusätzliche Abklärungen eingeleitet.

Dabei steht nun auch ein schwerwiegender Verdacht im Raum: Nach aktuellem Stand könne ein Tötungsdelikt, bei dem Alishia Bucher Opfer wurde, nicht ausgeschlossen werden, heisst es in der Mitteilung der Polizei.

Familie sorgt sich und sucht unermüdlich

Ein Vermisstenfall beschäftigt nicht nur die Einsatzkräfte, sondern vor allem die Angehörigen. Vor 5 Jahren, als Alishia Bucher verschwunden ist, führt «Zentralplus» ein Gespräch mit der Mutter. Damals sagte Anita Bucher: «Ich weiss nicht mehr weiter.»

Die Familie sucht verzweifelt weiter. Zwillingsschwester Selina hatte damals Flyer gedruckt und verteilt. «Wir hoffen, dass wir sie so finden», sagt sie. Die Sorge um die junge Frau aus Adligenswil sei gross, heisst es bei «Zentralplus».

«Sie hat mich um 4 Uhr morgens angerufen»

Die Mutter hat nichts unversucht gelassen. «Ich habe sämtliche Orte, wo Alishia sein könnte, abgeklappert», sagte sie damals. Dass ihre Tochter einfach verschwunden ist, glaubt sie nicht: «Alishia hatte doch nur Portemonnaie, Handy und Hausschlüssel bei sich, als sie gegangen ist.»

Kurz davor hatte Alishia noch Kontakt mit ihrer Schwester. «Sie hat mich um 4 Uhr morgens angerufen und mir gesagt, dass es ihr nicht gut geht», wird sie von «Zentralplus» zitiert. Laut Selina war sie mit mehreren Männern unterwegs. «Unser Telefonat wurde plötzlich unterbrochen.» Seither ist sie verschwunden.

Selina ist überzeugt: «Die Männer haben etwas mit dem Verschwinden meiner Schwester zu tun.» War der Anruf ein Hilfeschrei? Haben die Männer tatsächlich etwas mit dem Verschwinden zu tun? Was ist mit Alishia passiert? Fragen, die nur mit Vermutungen beantwortet werden können.