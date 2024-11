Was macht diese Gämse in Winterthur?

Ein Spaziergänger beobachtet eine Gämse auf dem Lindberg in Winterthur. Facebook

Ein seltenes Schauspiel in Winterthur: Spaziergänger entdeckten am Lindberg eine Gämse, die sich offenbar auf Abwegen befindet.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Winterthur sorgte die Sichtung einer Gämse am Lindberg Ende September für Aufsehen.

Laut Wildhüter Remo Häsler handelt es sich um eine ungewöhnliche Beobachtung, da Gämsen im Zürcher Unterland selten zu sehen sind.

Ein unerwarteter Anblick bot sich Gregor Rohner, als er Ende September bei einem seiner Spaziergänge auf dem Lindberg in Winterthur eine Gämse entdeckte. «Diese Tiere sieht man sonst nur in den Bergen», sagt Rohner, zum «Landboten». Er fotografierte das Wildtier sogleich und filmte. Sein Beitrag in einer Facebook-Gruppe löste zahlreiche Reaktionen aus; einige hatten das Tier ebenfalls gesehen.

Bestätigt wird die Sichtung auch von Wildhüter Remo Häsler. Bereits am 27. August erhielt er ein Foto der Gämse von einem Spaziergänger und entdeckte sie eine Woche später selbst: «Ein schöner Anblick», erinnert sich Häsler.

Er habe zwar schon von Gämsen im Flachland gehört, sie aber noch nie in diesem Gebiet gesehen – eine durchaus überraschende Beobachtung, wie er zugibt. Ob das Tier sich immer noch am Lindberg aufhält, ist unklar.

Gämse im Flachland sind selten

Dass Gämsen gelegentlich in tieferen Lagen vorkommen, ist keine Neuheit. Bereits im Juli 2018 wurden zwei Tiere auf dem Eschenberg gesichtet und das Thema sogar im Stadtparlament angesprochen. Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) wies damals darauf hin, dass Gamsfleisch bereits in der Jungsteinzeit in der Region verzehrt wurde – archäologische Funde belegen dies.

Laut Jürg Zinggeler von der Fischerei- und Jagdverwaltung des Kantons Zürich gibt es in den Regionen Elgg, Turbenthal, Zell und Fischenthal kleinere Gämsepopulationen. «Im Kanton Zürich leben grob geschätzt zwischen 350 und 400 Gämsen», erklärt Zinggeler. In Winterthur selbst ist jedoch keine feste Population heimisch; meist handelt es sich um junge Böcke, die auf Erkundungstour sind. Ob sich die Tiere langfristig in der Region ansiedeln werden, bleibt offen.

Die Jagd auf Gämsen unterliegt strikten Regeln. Laut Zinggeler ist sie nur in Gebieten erlaubt, in denen stabile Populationen bestehen.