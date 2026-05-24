Im März steht eine Antonow An-124 am Zürcher Flughafen. Samuel Walder

Ein Gigant am Himmel und ein ungewöhnlicher Auftrag. Im März steht die Antonow An-124 in Zürich. Viele Flugzeugfans sind begeistert. Doch was macht der grosse Vogel in der Schweiz? Recherchen von blue News zeigen: Ein Spezialauftrag in der Raumfahrt bringt die Antonow in die Schweiz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Antonow An-124, eines der grössten Frachtflugzeuge der Welt, landete im März in Zürich auf dem Weg von Leipzig nach Französisch-Guayana.

Der seltene Besuch sorgte für Aufsehen bei Flugzeugfans.

Recherchen von blue News zeigten: Hintergrund war ein Transport von Beyond Gravity. Das Unternehmen verlud eine in der Schweiz produzierte Raketenspitze.

Wegen eines engen Zeitplans entschied sich der Kunde für den schnellen Lufttransport statt Schiff. Mehr anzeigen

70 Meter lang, 21 Meter hoch und 173'000 Tonnen schwer. Die Antonow An-124 ist wohl das grösste Flugzeug der Welt. Sie ist ein seltener Gast am Flughafen Zürich. Mitte März landet der Gigant jedoch für einmal wieder in der Schweiz. Für Flugzeug-Fans ist das ein wahres Happening. Doch was macht die Antonow in Zürich?

Eine Anfrage beim Flughafen Zürich ergab: Die Antonow kam aus Leipzig. Da wird bereits eine Basis der Airline gebaut, die 2027 fertig sein soll. Mit Stopp in Zürich flog der Riese nach Französisch-Guayana. Weitere Angaben könne der Flughafen jedoch nicht machen.

Antonow in Zürich – aber wieso?

Eine Recherche von blue News zeigt: Die Firma Beyond Gravity steckt dahinter. Auf Anfrage von blue News sagt eine Sprecherin des Unternehmens: «Die Antonow landete im Auftrag eines unserer Kunden in Zürich, um eine von Beyond Gravity produzierte Nutzlastverkleidung zu transportieren.» Diese Nutzlastverkleidung – auch Raketenspitze genannt – schützt Satelliten und andere Nutzlasten während des Starts und auf ihrem Weg in den Orbit vor äusseren Einflüssen.

Weiter heisst es: «Die Verkleidung wurde per Schwerlasttransport von unserem Standort in Emmen zum Flughafen Zürich gebracht und dort in das Transportflugzeug verladen.» Von Zürich aus flog die Antonow direkt zum entsprechenden Weltraumbahnhof, von dem die Rakete später im Jahr starten wird.

Enger Zeitplan bedarf spezieller Mittel

Beyond Gravity liefert eigentlich per Schiff und Lastwagen. Wieso also musste die Antonow zum Einsatz kommen? Die Sprecherin sagt: «In diesem Fall hatte unser Kunde eine zeitkritische Anfrage. Um den engen Zeitplan einzuhalten, hat er den schnellsten verfügbaren Transportweg gewählt – den Lufttransport per Antonow.» Ein Transport auf dem Seeweg hätte mehrere Wochen in Anspruch genommen. So kam es, dass die Antonow in Zürich anzutreffen war.

Hier sieht man, wie im März am Flughafen Zürich Teile von Beyond Gravity in die Antonow verladen werden. Youtube

Schon in der Vergangenheit stand die Antonow in Zürich. Auch damals, ging es um Schwertransporte. 2024 beispielsweise lud die Antonow Schaltanlagen von Hitachi Energy in Zürich. Das SRF berichtete vor Ort. Damals hiess es, dass ein Transport mit der Antonow über eine Million Franken kosten soll. 2013 landete sogar der damals grössere Bruder der An-124 in Zürich. Die An-225 gibt es aber seit Februar 2022 nicht mehr. Im Ukraine-Krieg wurde das Flugzeug zerstört.

Raketenteile, Satelliten und Hitzeschutz

Was ist Beyond Gravity? Die Sprecherin erklärt: «Viele wissen nicht, dass zentrale Schlüsseltechnologien der modernen Raumfahrt aus der Schweiz stammen.» Das Unternehmen Beyond Gravity entwickelt hochkomplexe Bauteile für Satelliten und Raketen, die weltweit eingesetzt werden – bei kommerziellen, staatlichen und sicherheitsrelevanten Missionen. Das Portfolio deckt fast alle zentralen Komponenten eines Satelliten ab, etwa Strukturen, Mechanismen, Elektronik, Antennen oder Thermalschutz. Entwickelt und produziert wird unter anderem in Zürich-Seebach und Nyon.

Beyond Gravity hat mehrere Hauptprodukte. «Ein zentrales Produkt im Raketenbereich ist die Nutzlastverkleidung – die Spitze der Rakete. Sie schützt die meist sehr empfindlichen Satelliten während des Starts vor extremen aerodynamischen, akustischen und thermischen Belastungen», erklärt die Sprecherin. Sobald die Rakete die Erdatmosphäre verlassen habe, werde die Verkleidung präzise abgesprengt und gibt die Nutzlast frei. «Diese technologisch anspruchsvollen Strukturen werden bei Beyond Gravity in Emmen im Kanton Luzern entwickelt und gefertigt», sagt die Sprecherin.

«Beyond Gravity war unter anderem an der Artemis-II-Mission beteiligt», sagt die Sprecherin. Das Raumschiff Orion, das die Astronauten zum Mond und zurückbringt, nütze von Beyond Gravity entwickelte 2‑Achs‑Solarflügel‑Ausrichtemechanismen, die eine präzise Ausrichtung der Solarpaneele ermöglichen.

So werden die Raketenteile ausgeliefert

Eine Raketen- und Satellitenteile sind gross. Dass eine Antonow diese befördert, ist eine Ausnahme. Wie kommen die Teile also sonst von A nach B? Die Sprecherin erklärt: «Bis 2020 wurden einzelne Nutzlastverkleidungen direkt von Emmen per Antonow transportiert, da unser Areal unmittelbar an den Militärflugplatz Emmen angrenzt», sagt die Sprecherin gegenüber blue News.

Der Transport von Teilen erfolgt in der Regel über den den Seeweg. Linkedin/Beyond Gravity

Heute erfolge der Transport der Produkte ausschliesslich über Land- und Seewege. Die Sprecherin erklärt: «In der Regel werden sie per Schwerlasttransport in Emmen abgeholt und zunächst zu einem Hafen gebracht – entweder nach Basel, mit anschliessendem Weitertransport nach Rotterdam, oder direkt zum italienischen Hafen Livorno.»

Dort werden die Nutzlastverkleidungen auf die Transportschiffe der Kunden verladen und anschliessend zu den jeweiligen Weltraumbahnhöfen transportiert. «In unseren Fällen sind dies Kourou in Französisch‑Guayana sowie Tanegashima in Japan», sagt die Sprecherin. Die Satellitenstrukturen werden aus Zürich Seebach per LKW direkt zu den Kunden geliefert.